Kunno ACUSA a Niurka de querer manchar su imagen en La Granja VIP y lanza una ADVERTENCIA: “Me voy a defender”

Kunno acusó a Niurka Marcos de intentar manchar su imagen en La Granja VIP después de una conversación en la que, según relató, la granjera cuestionó su comportamiento frente a las cámaras. El influencer explicó que no está dispuesto a quedarse callado cuando recibe señalamientos de otros participantes y aseguró que responderá incluso cuando tenga que enfrentarse a varios de sus compañeros al mismo tiempo.

Kunno acusa a Niurka Marcos de querer perjudicar su imagen en La Granja VIP

Durante una conversación con otros granjeros, Kunno recordó un intercambio con Marcos en el que se habló sobre la manera en que los participantes se expresan y las consecuencias que sus comentarios pueden tener frente al público.

De acuerdo con su relato, Niurka hizo referencia a que determinadas situaciones representan contenido para el programa. Kunno aseguró que le respondió que no estaba de acuerdo con presentar sus comportamientos de una manera que pudiera generar confusiones entre quienes siguen La Granja VIP. “Desde el primer día te dije que no estuvieras jugando con eso, porque lo que se ve en las cámaras confunde a la gente”, recordó el influencer sobre lo que le habría dicho a su compañera.

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También contó que, durante ese intercambio, recibió cuestionamientos por su manera de reaccionar. Según explicó, una de sus sonrisas fue interpretada como una actitud de superioridad. “Yo nada más estoy sonriendo, si te molesta mi sonrisa”, afirmó que respondió ante esos comentarios.

El granjero consideró que algunas de las declaraciones realizadas frente a las cámaras buscan afectar la percepción que el público tiene de los participantes. Por ese motivo, aseguró que no piensa permanecer en silencio cuando se siente señalado. “Ella se dedica a manchar”, expresó Kunno al recordar lo sucedido.

Posteriormente, explicó por qué decidió responder a los cuestionamientos que recibió durante la conversación. “Como son cuatro contra uno, si me quedo callado, entonces yo me veo acorralado. Y es darle la razón porque estoy solo. ¡Claro que no! Yo me voy a defender contra todos, a mí no me importa”, declaró.

