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Los Disfuncionales cumplieron su objetivo: Así fueron los votos en la dinámica de “Echar Tierra” donde bloquearon a un Granjero en La Granja VIP

Lograron ponerse de acuerdo y su estrategia funcionó, pero no será hasta el viernes de Traición cuando descubran si en verdad ganaron

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“Bebeshita” hacia la nominación de Rafael Mercadante, la Granjera aseguró que lo nominó por ser grosero con Azalia Ojeda en La Granja VIP; causando varios gritos entre varios|Crédito: La Granja VIP

El jueves de Salvación los Granjeros tienen que elegir a uno de los nominados y echarle tierra para que no tenga oportunidad de participar en el reto y salir del riesgo. Los disfuncionales tenían muy claro sobre quién ir y enterraron a Mario Mono Osuna.

Esta semana los nominados eran:

  • Manelyk González
  • Rafael Mercadante
  • Azalia Ojeda
  • Mono Osuna
  • Fernando Lozada

Tras haber recibido más tierra que el resto, Mono no pudo competir en el reto que ganó Fernando Lozada, es decir, ahora tiene en sus manos el poder de la Traición y el viernes deberá sacar a alguien de la Tabla de Nominados y meter a un nuevo Granjero.

ÚLTIMA HORA Mario Mono Osuna es BLOQUEADO del Juego de Salvación de La Granja VIP, tiene mayor riesgo de ser el eliminado de la semana 7.png
ÚLTIMA HORA: Mario “Mono” Osuna es BLOQUEADO del Juego de Salvación de La Granja VIP, tiene mayor riesgo de ser el eliminado de la semana 7|Crédito: La Granja VIP

Uno a uno, así echaron tierra los Granjeros este 22 de octubre

Como mayoría, el equipo de los disfuncionales logro la estrategia que tenían planeada y enterraron a Mono Osuna para que no participara en el reto. Así fueron las votaciones de cada uno:

  • Niurka le echó tierra a Mono Osuna. Señaló que no le iba a decir nada feo, únicamente le explicó que es un jugador fuerte y por eso lo quería bloquear.
  • Pablo Montero echó tierra a Mono Osuna. Le dijo que le cae muy bien, pero que cuando las cosas no le salen como esperan se pone muy callado.
  • Ivonne Montero echó tierra a Fernando Lozada. Le dijo que lo considera un gran jugador a quien le va a costar mucho vencer.
  • Kevyn Contreras Bicolor echó tierra a Mono Osuna. Le dijo que lo sentía motivado de estar en la Tabla.
  • Natalia Alcocer echó tierra a Mono Osuna. Le dijo que las verdolagas necesitan tierra para crecer haciendo referencia a que ha sido soberbio.
Mario Mono Osuna asegura que es MÁS INTELIGENTE que el equipo de Natalia Alcocer en La Granja VIP Se creen muy inteligentes.jpg
Mario “Mono” Osuna asegura que es MÁS INTELIGENTE que el equipo de Natalia Alcocer en La Granja VIP: “Se creen muy inteligentes”|Crédito: La Granja VIP

  • Bebeshita echó tierra a Rafael Mercadante. Le dijo que era obvio porque no le iba a tirar a alguien de su equipo y le insistió en que ha sido grosero con las mujeres.
  • Julio Camejo echó tierra a Mono Osuna. Le dijo que él había pedido ir a la Tabla de Nominados.
Azalia Ojeda y Mario Mono Osuna se le van contra Julio Camejo al asegurar que Rafael Mercadante le cuenta lo que le CONVIENE en La Granja VIP.jpg
Azalia Ojeda y Mario Mono Osuna se le van contra Julio Camejo al asegurar que Rafael Mercadante le cuenta lo que le CONVIENE en La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

  • Kunno echó tierra a Rafael Mercadante. Le dijo que era el único del otro equipo.
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