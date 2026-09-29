¡OFICIAL! Pablo Montero confirma que viene a completar su historia de amor con Natalia Alcocer en La Granja VIP

Los asuntos del corazón volvieron a tomar el control de la conversación entre Los Granjeros en la antesala para elegir al nuevo Capataz de La Granja VIP, Adal Ramones encabezó una dinámica grupal "La Delgada Línea" que terminó por destapar los verdaderos sentimientos del más reciente integrantes del reality: Pablo Montero y Natalia Alcocer.

El conductor reunió a los habitantes en el patio principal, ordenándoles ponerse en línea recta para responder a una serie de preguntas incómodas. La regla era simple: cada participante debía dar un paso al frente si consideraba que la afirmación planteada era cierta. Tras romper el hielo con algunos cuestionamientos sobre la convivencia, Ramones lanzó la bomba al preguntar si consideraban que entre Pablo Montero y Natalia Alcocer existía una historia de amor pendiente.

La reacción del grupo fue inmediata. La gran mayoría de los granjeros avanzó con entusiasmo entre gritos y risas, haciendo evidente que la tensión romántica entre ambos no ha pasado desapercibida en el encierro. La Vikinga prefirió esquivar el tema con una sonrisa nerviosa, aunque no pudo ocultar que llevaba puesta una camisa y un sombrero que el propio cantante le había prestado para la velada.

Sin embargo, el momento decisivo llegó cuando Adal encaró al intérprete de música ranchera. Tras dar un par de rodeos para matizar la situación, Montero terminó soltando un contundente "sí", confirmando abiertamente que hay un capítulo sentimental pendiente con la actriz. La declaración desató el júbilo inmediato de sus compañeros y del propio conductor, reconfigurando por completo el mapa afectivo del programa.

Después de la dinámica y dentro de La Granja VIP, Pablo Montero confesó toda la verdad, y contó que en efecto, fueron novios hace muchos años, cuando Natalia Alocer tenía apenas 19 años, pero que incluso, llegó a conocer a la mamá del cantante. Por su parte, La Vikinga comentó que eso había pasado hace largo tiempo y que era parte de su historia.

¿A qué hora son las galas de La Granja VIP?

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