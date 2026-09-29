Muere querida actriz de “Lo que callamos las mujeres” a los 82 años de edad

El mundo del cine, la televisión y el teatro está de luto por el fallecimiento de Concepción Márquez a los 82 años de edad. Ella era una de las actrices más queridas y recordadas de varias series, películas y telenovelas mexicanas, destacando el programa de “Lo que callamos las mujeres”. La noticia tomó por sorpresa a colegas y seguidores de la actriz y fue confirmada por la cuenta oficial de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores.

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¿De qué murió Concepción Márquez?

Su muerte fue confirmada por la ANDA en su cuenta oficial de Instagram con un emotivo mensaje. Cabe mencionar que no se ha revelado la causa de muerte de la actriz mexicana. “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez... Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. Una primera actriz entrañable que dedicó su vida a los escenarios de nuestro país”, dice el mensaje de la asociación.

¿Quién fue Concepción Márquez, actriz de "Lo que callamos las Mujeres"?

Concepción Márquez es una artista que dedicó cuatro décadas a los escenarios, la televisión y el cine mexicano. En la televisión logró realizar varios proyectos donde incluso llegó a trabajar junto a figuras como Thalía. Cabe destacar que algunos de los reconocimientos más importantes que logró conseguir en su carrera fueron en el cine. Sus papeles más memorables fueron Esmeralda de la película Cría Puercos, con la cual logró una nominación al Premio Ariel como mejor actriz.