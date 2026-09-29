5 disfraces de Halloween inspirados en las películas más tenebrosas de 2026

Estamos a pocos días de la llegada de un es particular como lo es octubre y es que a final de mes se celebrará Halloween, una fecha muy esperada por lo que representa el Día de Noche de Brujas, donde muchas personas decorarán sus hogares de manera terrorífica, se disfrazarán de algún personaje y los niños saldrán a pedir dulces por el vecindario. En este caso, si quieres sumarte a esta nueva tendencia, te compartiremos los cinco disfraces para Halloween y que están inspirados en las películas más tenebrosas.

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Tal como lo mencionamos, Halloween es una de las fechas más esperadas por miles de personas y es que durante el mes de octubre, las personas ya comenzarán a decorar sus hogares con adornos típicos de esta fecha, como así también los disfraces. Y si bien, los niños son los que buscan algunos disfraces, se ha comenzado a implementar con los adultos, quienes también se suman a la moda de elegir un personaje disfrazado.

En qué consiste la nueva tendencia en disfraces en Halloween

Durante Halloween, hay disfraces que no pueden faltar y que son un clásico como ‘Jason’, ‘Freddy Krueger’, ‘Chucky’, ‘It’, ‘Michael Myers’ o incluso el ‘Guasón’, hay algunos que van más allá e innovan en estos disfraces. Por eso, es que la tendencia indica que se basarán en las películas más tenebrosas de este 2026.

5 disfraces para Halloween inspirados en películas del 2026

Obsession: puedes vestirte ensangrentada y desquiciada con un top rojo y negro de estampado de cebra, en una versión más relajada, con diadema roja y polo con cremallera

Backrooms: podrán rendirle homenaje al delirio de Kane Parsons recreando el atuendo pirata en tonos papel que lleva la protagonista. Se trata de una camisa ligeramente vintage con solapas anchas y pantalones oscuros

El día de la revelación: puedes recuperar el vestido de cóctel rojo favorito y practicar los inquietantes chasquidos alienígenas de Emily Blunt

Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma: se trata de una historia de terror romántica, se trata de un mono de protección sucio, casco con forma de rejilla de ventilación