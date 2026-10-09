Horóscopo de Nana Calistar hoy, viernes 9 de octubre; estos signos deben prepararse, pues se vienen cosas en el AMOR
Tu horóscopo tiene un mensaje importante para tu corazón; ya sea que tengas pareja o estés soltero, esto te interesa. Conoce lo que predijo Nana Calistar hoy.
El camino de la vida está trazado y es un hecho que en esta vida nos toca coincidir con personas. Entre ellas, una persona especial que hará tus emociones vibrar, y para que no le pierdas la pista, debes consultar tu horóscopo de hoy. Recuerda que Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este viernes 9 de octubre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.
¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 9 de octubre?
Llevas mucho tiempo haciéndote del rogar, buscando relaciones temporales y sin mucho compromiso. Ahora, con la luna menguante como marco de tu horóscopo, señala que llegó el momento de olvidar el dolor que otra persona te causó en el pasado. Es momento de permitirte cumplir tus deseos y vivir tu vida con amor. No te claves con el primero que se te cruce enfrente, pero cuando sientas que es ahí, no te cierres a la posibilidad.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 9 de octubre?
Presta mucha atención, Tauro. Una persona que te resulta muy interesante ha estado rodeándote, solo que tú no te has dado cuenta. Llegó el momento de conocerle más a profundidad y dejar de hablar solo sobre el clima y el trabajo. Interésate, conoce más a las personas, pregunta sus gustos e intereses. Con esto pronto descubrirás de quién se trata. Eso sí, mucho ojo, no confundas amabilidad con una declaración formal.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 9 de octubre?
Este viernes no pierdas de vista tus pertenencias, no prestes cosas, no dejes todo donde caiga y, si ya habías prestado algo, recuerda cuándo deben devolvértelo. Si a pesar de todos los cuidados que tengas, llegas a perder algo, sigue el camino por donde lo llevaste antes de culpar al primero que se te ponga enfrente. Guarda todas tus cosas con mucho cuidado para evitar disgustos.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, jueves 8 de octubre?
Hoy es el día en el que vas a arreglar un viejo desacuerdo con una amistad cercana a ti: un gasto, un objeto prestado, una tarea que no salió bien. Llegó el momento de hablar, ponerse de acuerdo y sacar todo el resentimiento con calma, sin culpar a nadie. Una vez se resuelva, dale vuelta a la página y evita mencionarlo si aún quieres la amistad de esa persona. No seas imprudente.
¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 9 de octubre?
Tu horóscopo viene con el propósito de demostrarte quiénes son tus verdaderos amigos. Una amistad te buscará para pedir un favor, conseguir algo prestado o buscando que le contactes con alguien importante. Sea lo que sea, concédelo, pero presta mucha atención a cómo recibe el favor. No anuncies todo esto como una prueba de lealtad. Recuerda que no todo acercamiento es interesado, pero tampoco ofrezcas todo a personas que solo te buscarían por eso.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 9 de octubre?
El horóscopo trae un mensaje sobre el amor. Llegó el momento de cumplir tus promesas. Sal con esa persona especial a un lugar, con fecha y hora específicas en las que no puedas fallarle. Si algo le preocupa, pregunta cómo le va con el tema. No esperes que las cosas se enfríen y todo sea pleitos. Recuerda que no necesitas pelear para recordar que tienes pareja.
¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 9 de octubre?
Al parecer, has estado dejando muchas cosas importantes fuera de tu vida con tal de mantener un vínculo con alguien o algo en particular. Tu horóscopo es claro y llegó el momento de analizar si todo a lo que estás renunciando vale la pena. No necesitas reemplazar a esa persona o esa afición, pero tampoco abandones lo que has construido en tu vida.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 9 de octubre?
Hoy podrías encontrar ese algo que sentías perdido desde hace mucho tiempo. Puede ser algo o alguien que creías que ya no volverás a ver. Si se trata de un objeto, revísalo con cuidado para ver en qué situación llegó. Si es una persona, comienza por cosas sencillas como saludarse, ir preguntando cómo va todo, etc.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 9 de octubre?
Puede que la noche de este viernes, los planes que tanto esperaste sean cancelados. No te vayas a quedar vestida y alborotada esperando que alguien rescate tu noche. Si este viernes se cancela, revisa los motivos, y si necesitas modificar algo antes de mandarlo a todo, y todos bien lejos. Decide qué quieres hacer con ese espacio, tiempo y lugar. Si no te convence o no ves solución, quédate en casa y pásala agusto. Pero es probable que salga otro plan que te resulte mejor.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 9 de octubre?
Si eres un Capricornio soltero, eso podría cambiar pronto. Podría ser que una amistad cercana haya comenzado a verte con otros ojos. Eso sí, no vayas a salir corriendo a tratar de resolver el misterio de quién se trata. Mejor observa atentamente si hay una señal, una invitación y después, permítete hablar con mucha claridad. Si te gusta, exploren cómo evoluciona su relación.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 9 de octubre?
La familia o los vecinos podrían ponerse algo pesados por algunas críticas o chismes sobre tu vida. No asegures que es por envidia. Tú quédate tranquilo y pide que no se metan en tus asuntos si no conocen los motivos o toda tu historia. Si conviene exigir algunas respuestas, limita lo que comparte o, mejor, cambia de tema. Recuerda que no debes exhibir toda tu vida para que la gente deje de señalar.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 9 de octubre?
Algo podría hacer que quieras comparar a tu pareja actual con una persona con la que estuviste en el pasado. Resiste a toda costa hacer comparaciones y decir lo que esa persona sí hacía. Mejor, busca compartir una actividad, platica con tu pareja y evita que tu ex siga haciendo más daño. Recuerda que esa persona no es lo mejor en tu vida y hubo momentos en los que te hizo mucho daño.