Horóscopo de Nana Calistar hoy sábado 24 de octubre del 2026 para cada signo: Cuida tus amistades y habla con sinceridad
Nana Calistar invita a evitar acusaciones apresuradas y aclarar cualquier malentendido con las amistades. Si dejaste una promesa pendiente, es momento de hablar con sinceridad. También podrían llegar nuevas personas a tu vida, pero conviene conocerlas con calma.
Predicciones para Aries hoy sábado 24 de octubre del 2026
Debes tomar en cuenta que ese sábado no debes acusar a una amistad sin saber qué pasó, pues si dejaste una promesa pendiente, debes buscar a esta persona y debes hablar claro. Llegarán nuevas amistades, pero conoce a la gente con calma. Y dile a tu familia que la quieres, pero siempre piensa las cosas dos veces.
Predicciones para Tauro hoy sábado 24 de octubre del 2026
No comiences a apresurar tus pensamientos si tu pareja parece distante, pues antes de comenzar a causar problemas debes mantener la calma y averiguar qué está pasando. Alguien mayor podría coquetearte. Si te gusta, disfruta sin pena y hablen claro
Predicciones para Géminis hoy sábado 24 de octubre del 2026
Deja de decidir por todos: pregunta también qué quieren los demás. Mantén cerca a esa persona que te escucha, pues ahora es momento de escucharlo tú. En cuanto al amor, es importante que no insistas en alguien que ya te dejó claro que no.
Predicciones para Cáncer hoy sábado 24 de octubre del 2026
Que te recuerden un error no significa que debas aceptar malos tratos. Es momento de que revises tu agenda antes de aceptar todas las salidas y planes, pues puede que comiences a quedar mal. Acércate a tu familia sin esperar a que haya un problema.
Predicciones para Leo hoy sábado 24 de octubre del 2026
No te metas en todos los pleitos familiares y menos si no sontuyos. Si llega una propuesta para la caricia, di qué quieres y sé siempre claro en tus intenciones, pues no debes hacer perder el tiempo a la otra persona o perder tu tu tiempo.
Predicciones para Virgo hoy sábado 24 de octubre del 2026
Podrían llegarte noticias de alguien que extrañas, pero debes estar atento a no pasar todo tu tiempo escuchando las mismas quejas, pues las oportunidades llegan y te pueden pasar de largo. Si quieres estar a solas, dilo con cariño; no necesitas pelear para tener tu espacio ni incomodar a los demás.
Predicciones para Libra hoy sábado 24 de octubre del 2026
Si quieres alcanzar una meta, es momento de que empieces por tareas pequeñas; comienza con algo que puedas hacer esta semana. Si extrañas a alguien, no te regañes por sentir tristeza, pero date el tiempo de pensar tanto en los buenos momentos como en los malos.
Predicciones para Escorpio hoy sábado 24 de octubre del 2026
Que alguien del pasado tenga problemas no te obliga a recibirlo otra vez, pues puede ser que solo ocupe esos momentos para volver a robarte tu energía. Si quieres ponerte en forma, empieza con algo que puedas repetir de manera constante y todos los días.
Predicciones para Sagitario hoy sábado 24 de octubre del 2026
Comienza a ahorrar antes de seguir aceptando salidas. No prestes tu nombre ni mientas para ayudar a alguien que apenas conoces y, si estás de malas, no te desquites con los tuyos, pues debes comprender que un mediano no tiene por qué terminar en una mala situación.
Predicciones para Capricornio hoy sábado 24 de octubre del 2026
Deja de revisar qué hace tu ex y atiende lo que pasa en tu vida, pues un mensaje inesperado podría alegrarte. No descartes a alguien solamente porque no se parece a tu pareja ideal; date el tiempo de conocer a las personas antes de tomar decisiones.
Predicciones para Acuario hoy sábado 24 de octubre del 2026
Debes estar consciente de no abandonar tus metas por estar siempre para tu pareja; es momento de hablar y poner las cosas sobre la mesa para priorizar tu crecimiento personal sin descuidar a tu pareja. También podría salir un trabajo para ganar dinero extra.
Predicciones para Piscis hoy sábado 24 de octubre del 2026
No te castigues por los sueños que todavía no cumples. Si alguien del pasado regresa, fíjate en cómo te trata ahora, no solamente en los recuerdos. Un familiar necesitará que lo escuches. Es momento de que des el paso que requieres para completar ese viaje que tanto llevas postergando.