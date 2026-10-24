Fernando Lozada REVELA que separarse de su hijo fue lo más difícil de su divorcio y confiesa que extraña a su novia en La Granja VIP

Fernando Lozada compartió uno de los aspectos más difíciles de su divorcio durante una conversación con Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP. El participante reconoció que separarse de su hijo Leandro fue lo que más le costó de aquella etapa de su vida y explicó que su experiencia en el reality también lo ha llevado a extrañar la compañía de su actual pareja, con quien asegura sentirse libre de ser él mismo.

Fernando Lozada recuerda su divorcio y confiesa por qué extraña a su pareja en La Granja VIP

La conversación comenzó cuando Mono le preguntó a su compañero si la distancia de sus seres queridos había cambiado su manera de ver la soledad. El exconductor reconoció que disfruta pasar tiempo solo, pero admitió que últimamente ha deseado tener a su novia cerca. “Es que ya lo sentí, porque quiero estar con ella, ¿sabes? O sea, aquí estoy muy solo. Y no puedo evitar pensar en que quiero que esté aquí conmigo”, expresó.

El granjero explicó que también extraña a su hijo Leandro, aunque señaló que se trata de un sentimiento diferente. Incluso imaginó algunas de las experiencias que le gustaría compartir con el pequeño durante su estancia en La Granja.

Así fue el momento en que los Peones felicitaron a la novia de Fer Lozada en La Granja VIP

“Quiero que esté ahí porque quiero que vea la vaca, quiero que se acueste conmigo arriba de la vaca. Quiero que haga esas cosas conmigo”, comentó.

Fue entonces cuando recordó su separación de Triana Lion Paganoni, con quien estuvo casado durante cinco años y tuvo a Leandro, actualmente de seis años. “Por eso me costó mucho separarme de él, en el tema del divorcio. Es lo único que me costó. Bueno, no es lo único, pero es lo que más me costó”, reconoció.

La ruptura de Lozada y Lion se hizo pública en mayo de 2025, después de que ambos atravesaran dificultades en su matrimonio. Fernando había reconocido que sus constantes viajes y ausencias por compromisos profesionales influyeron en el distanciamiento de la pareja.

Al anunciar su separación, el conductor explicó que ambos buscaban preservar el bienestar de su hijo y mantener una relación familiar saludable a pesar de haber tomado caminos diferentes.

Ahora, durante su participación en La Granja VIP, el también creador de contenido volvió a referirse a aquella experiencia, pero esta vez para explicar cuánto le costó estar lejos de Leandro y cómo vive su nueva relación sentimental.

“Y ahora con ella (Itzia) me siento tan cómodo, puedo ser yo. En mi soledad, a lo mejor parezco loco y la gente se enterará, pero me siento bien con ella”, confesó.

¿Quién es Itzia García, la actual novia de Fernando Lozada?

La mujer a la que Fernando hizo referencia es Itzia García, una modelo mexicana con quien comenzó a mostrarse públicamente a principios de 2026, meses después de su separación de Triana. La pareja mantuvo en privado el inicio de su romance, hasta que comenzaron a compartir fotografías y videos de sus viajes y actividades juntos. La joven es diez años menor que el participante.

Su relación también ha tenido presencia en La Granja VIP. Durante el estreno de la segunda temporada, Lozada llamó la atención al utilizar una pijama con el rostro de su novia.

Más recientemente, el 18 de octubre, el granjero organizó una sorpresa para celebrar su cumpleaños número 27. Con la participación de varios de sus compañeros, le cantó Las Mañanitas y preparó un pequeño festejo a la distancia.