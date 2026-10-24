Kunno es TRAICIONADO y queda nominado en La Granja VIP: ¿podría convertirse en el séptimo eliminado tras su polémica con el presupuesto?

Kunno quedó nominado en La Granja VIP después de que Natalia Alcocer utilizara el poder de la doble traición para enviarlo a la tabla de nominados. La decisión ocurrió durante la dinámica del viernes 23 de octubre, luego de que Fernando Lozada eligiera a Natalia para ocupar su lugar entre los participantes en riesgo. Ahora, el creador de contenido podría convertirse en el séptimo eliminado del reality.

¿Por qué Natalia Alcocer traicionó a Kunno en La Granja VIP?

La séptima semana de competencia llegó a su etapa decisiva después de La Salvación del jueves 22 de octubre, cuando Lozada ganó el reto que le otorgó el poder de modificar la tabla de nominados. Hasta ese momento, entre los participantes que enfrentaban la posibilidad de abandonar el programa estaban Manelyk González, Rafael Mercadante, Azalia Ojeda y Mario “Mono” Osuna. El último fue el elegido para ser salvado por Fernando.

Durante La Traición, Fernando decidió enviar a Natalia a la lista de granjeros en riesgo. Sin embargo, Alcocer contaba con un beneficio que le permitió realizar una segunda elección y sumar a otro compañero.

Kunno reconoce que ya vive a la defensiva por los conflictos en La Granja VIP

El elegido fue Kunno, quien pasó a depender de la votación del público para intentar permanecer en La Granja VIP.

Después de la dinámica, Natalia habló con Rafael Mercadante y le explicó por qué había tomado esa decisión. Según le confesó, sus opciones eran Kunno o Daniela Alexis "Bebeshita", pero prefirió no perjudicar a la segunda debido a la amistad que mantiene con ella.

¿Por qué Kunno corre riesgo de convertirse en el séptimo eliminado de La Granja VIP?

Además de quedar nominado, el creador de contenido llega a esta instancia después de protagonizar una travesura que generó cuestionamientos entre sus compañeros por las consecuencias económicas que tuvo para todos.

El episodio ocurrió durante la séptima semana, cuando Kunno tomó alimentos y vino de la habitación de El Capataz, Julio Camejo, para compartirlos con los Peones. Entre los productos había chocolates, queso, papas y pan.

Después de llevarse la comida, el influencer incluso comenzó a cantar y bailar mientras mencionaba algunos de los alimentos que había tomado y bromeaba sobre las posibles multas.

Sin embargo, la acción tuvo consecuencias para el presupuesto semanal. La situación provocó cuestionamientos de otros participantes. Uno de ellos fue el propio Camejo, quien expresó su preocupación por el dinero perdido y advirtió sobre las consecuencias de realizar travesuras que afectan a todos.

“Hay cosas que se hacen a propósito”, señaló el actor durante una conversación en la que habló de la importancia de distinguir entre una broma y una acción que perjudica al resto de los compañeros.

La séptima Gala de Eliminación se celebrará el domingo 25 de octubre, cuando se conocerá quién deberá abandonar La Granja VIP. ¿El público apoyará a Kunno y tomará su travesura como parte del espectáculo de La Granja VIP, o esta acción terminará por costarle su permanencia y convertirlo en el séptimo eliminado?