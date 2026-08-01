Horóscopo de hoy sábado 1 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 1 de agosto de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 1 de agosto de 2026

Hoy, sábado 1 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada favorece las decisiones tomadas con madurez y una visión de largo plazo. El trígono entre el Sol en Leo y Saturno en tu signo fortalece la confianza para asumir responsabilidades importantes y avanzar con paso firme. La constancia será la clave para consolidar tus objetivos.

: la jornada favorece las decisiones tomadas con madurez y una visión de largo plazo. El trígono entre el Sol en Leo y Saturno en tu signo fortalece la confianza para asumir responsabilidades importantes y avanzar con paso firme. La constancia será la clave para consolidar tus objetivos. Tauro : el día invita a crear un ambiente de mayor armonía en tu entorno y a resolver asuntos pendientes con paciencia. Un cambio en la forma de organizar tus prioridades aportará tranquilidad y permitirá que tus proyectos avancen con mayor estabilidad.

: el día invita a crear un ambiente de mayor armonía en tu entorno y a resolver asuntos pendientes con paciencia. Un cambio en la forma de organizar tus prioridades aportará tranquilidad y permitirá que tus proyectos avancen con mayor estabilidad. Géminis : la energía disponible favorece la comunicación y el intercambio de ideas con personas que pueden aportar nuevas perspectivas. Una conversación inspiradora abrirá puertas inesperadas. Mantener una actitud flexible te permitirá aprovechar cada oportunidad.

: la energía disponible favorece la comunicación y el intercambio de ideas con personas que pueden aportar nuevas perspectivas. Una conversación inspiradora abrirá puertas inesperadas. Mantener una actitud flexible te permitirá aprovechar cada oportunidad. Cáncer : la jornada pone el foco en aquello que deseas consolidar y en la importancia de reconocer el valor de tus esfuerzos. Actuar con prudencia frente a una nueva propuesta fortalecerá tu seguridad y contribuirá a un crecimiento sostenido.

: la jornada pone el foco en aquello que deseas consolidar y en la importancia de reconocer el valor de tus esfuerzos. Actuar con prudencia frente a una nueva propuesta fortalecerá tu seguridad y contribuirá a un crecimiento sostenido. Leo : el trígono entre el Sol en tu signo y Saturno en Aries impulsa la disciplina, el liderazgo y la capacidad para convertir grandes ideas en resultados concretos. Será una excelente jornada para iniciar proyectos, fortalecer relaciones importantes y demostrar todo tu potencial con serenidad.

: el trígono entre el Sol en tu signo y Saturno en Aries impulsa la disciplina, el liderazgo y la capacidad para convertir grandes ideas en resultados concretos. Será una excelente jornada para iniciar proyectos, fortalecer relaciones importantes y demostrar todo tu potencial con serenidad. Virgo : el día invita a disminuir el ritmo y escuchar con mayor atención tu intuición antes de tomar decisiones relevantes. Un momento de reflexión te permitirá encontrar soluciones prácticas y recuperar el equilibrio necesario para seguir avanzando.

: el día invita a disminuir el ritmo y escuchar con mayor atención tu intuición antes de tomar decisiones relevantes. Un momento de reflexión te permitirá encontrar soluciones prácticas y recuperar el equilibrio necesario para seguir avanzando. Libra : la energía disponible favorece los proyectos compartidos y el fortalecimiento de vínculos que aportan crecimiento mutuo. El trígono entre el Sol en Leo y Saturno en tu signo opuesto complementario facilita acuerdos sólidos y la construcción de alianzas duraderas basadas en la confianza.

: la energía disponible favorece los proyectos compartidos y el fortalecimiento de vínculos que aportan crecimiento mutuo. El trígono entre el Sol en Leo y Saturno en tu signo opuesto complementario facilita acuerdos sólidos y la construcción de alianzas duraderas basadas en la confianza. Escorpio : la jornada pone atención en tus responsabilidades y en la importancia de mantener el compromiso con tus metas. La organización y la paciencia permitirán que tus esfuerzos comiencen a dar resultados visibles. Un reconocimiento fortalecerá tu motivación.

: la jornada pone atención en tus responsabilidades y en la importancia de mantener el compromiso con tus metas. La organización y la paciencia permitirán que tus esfuerzos comiencen a dar resultados visibles. Un reconocimiento fortalecerá tu motivación. Sagitario : el día despierta entusiasmo por aprender, explorar nuevos caminos y ampliar tus horizontes. El trígono entre el Sol en Leo y Saturno en Aries favorece los proyectos a largo plazo y fortalece la confianza para asumir desafíos que traerán crecimiento.

: el día despierta entusiasmo por aprender, explorar nuevos caminos y ampliar tus horizontes. El trígono entre el Sol en Leo y Saturno en Aries favorece los proyectos a largo plazo y fortalece la confianza para asumir desafíos que traerán crecimiento. Capricornio : la energía disponible invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a enfocarte en prioridades más claras. Resolver un asunto pendiente te permitirá recuperar tranquilidad y construir bases más firmes para el futuro.

: la energía disponible invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a enfocarte en prioridades más claras. Resolver un asunto pendiente te permitirá recuperar tranquilidad y construir bases más firmes para el futuro. Acuario : la jornada pone el foco en las relaciones y en la importancia de fortalecer la cooperación. Una conversación sincera permitirá aclarar diferencias y consolidar acuerdos beneficiosos. La disposición para escuchar marcará una diferencia positiva.

: la jornada pone el foco en las relaciones y en la importancia de fortalecer la cooperación. Una conversación sincera permitirá aclarar diferencias y consolidar acuerdos beneficiosos. La disposición para escuchar marcará una diferencia positiva. Piscis: el día favorece la organización y la incorporación de hábitos que aporten mayor equilibrio a tu rutina. Pequeñas acciones realizadas con constancia mejorarán tu rendimiento y te permitirán administrar mejor tu tiempo, mientras un gesto afectuoso fortalecerá un vínculo importante.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: