Horóscopo de hoy viernes 29 de mayo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Emiliano Aguilar, incluido en la demanda de la hija de Carmen Salinas contra Saskia Niño de Rivera

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 29 de mayo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 29 de mayo de 2026

Hoy, viernes 29 de mayo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada puede llevarte a sentir cierta presión entre tus deseos personales y las responsabilidades que no puedes seguir postergando. La cuadratura entre Venus en Cáncer y Saturno en tu signo te invita a actuar con madurez emocional y a construir vínculos más estables y sinceros.

: la jornada puede llevarte a sentir cierta presión entre tus deseos personales y las responsabilidades que no puedes seguir postergando. La cuadratura entre Venus en Cáncer y Saturno en tu signo te invita a actuar con madurez emocional y a construir vínculos más estables y sinceros. Tauro : el día favorece conversaciones importantes y decisiones tomadas desde la calma y la prudencia. Organizar mejor tus tiempos y escuchar con atención a quienes te rodean puede ayudarte a recuperar equilibrio.

: el día favorece conversaciones importantes y decisiones tomadas desde la calma y la prudencia. Organizar mejor tus tiempos y escuchar con atención a quienes te rodean puede ayudarte a recuperar equilibrio. Géminis : la energía disponible pone el foco en aquello que valoras y en cómo estás administrando tus recursos y tu energía. La cuadratura entre Venus en Cáncer y Saturno en Aries puede mostrarte qué relaciones o compromisos necesitan límites más claros.

: la energía disponible pone el foco en aquello que valoras y en cómo estás administrando tus recursos y tu energía. La cuadratura entre Venus en Cáncer y Saturno en Aries puede mostrarte qué relaciones o compromisos necesitan límites más claros. Cáncer : el día despierta sensibilidad y necesidad de sentir mayor seguridad en tus vínculos y decisiones personales. La cuadratura entre Venus en tu signo y Saturno en Aries puede generar cierta distancia emocional, pero también ayudarte a reconocer lo que realmente merece tu atención.

: el día despierta sensibilidad y necesidad de sentir mayor seguridad en tus vínculos y decisiones personales. La cuadratura entre Venus en tu signo y Saturno en Aries puede generar cierta distancia emocional, pero también ayudarte a reconocer lo que realmente merece tu atención. Leo : la jornada invita a bajar el ritmo y prestar atención a lo que vienes sintiendo en silencio desde hace tiempo. Descansar mejor y evitar discusiones innecesarias te ayudará a recuperar claridad.

: la jornada invita a bajar el ritmo y prestar atención a lo que vienes sintiendo en silencio desde hace tiempo. Descansar mejor y evitar discusiones innecesarias te ayudará a recuperar claridad. Virgo : la energía disponible favorece encuentros sinceros y proyectos compartidos que pueden aportar estabilidad y confianza. Una conversación importante podría ayudarte a ordenar tus prioridades.

: la energía disponible favorece encuentros sinceros y proyectos compartidos que pueden aportar estabilidad y confianza. Una conversación importante podría ayudarte a ordenar tus prioridades. Libra : el día pone atención en tus responsabilidades y en cómo estás manejando ciertas exigencias externas. La cuadratura entre Venus en Cáncer y Saturno en tu signo opuesto puede traer tensiones en vínculos cercanos si intentas sostener todo sin expresar lo que necesitas.

: el día pone atención en tus responsabilidades y en cómo estás manejando ciertas exigencias externas. La cuadratura entre Venus en Cáncer y Saturno en tu signo opuesto puede traer tensiones en vínculos cercanos si intentas sostener todo sin expresar lo que necesitas. Escorpio : la jornada despierta deseos de expansión y nuevas experiencias que te ayuden a salir de la rutina habitual. Escuchar otras perspectivas puede abrirte caminos interesantes y positivos.

: la jornada despierta deseos de expansión y nuevas experiencias que te ayuden a salir de la rutina habitual. Escuchar otras perspectivas puede abrirte caminos interesantes y positivos. Sagitario : la energía disponible invita a profundizar en temas emocionales o materiales que requieren honestidad y compromiso real. Actuar con paciencia te permitirá tomar decisiones más acertadas y duraderas.

: la energía disponible invita a profundizar en temas emocionales o materiales que requieren honestidad y compromiso real. Actuar con paciencia te permitirá tomar decisiones más acertadas y duraderas. Capricornio : el día pone especial atención en tus relaciones y en cómo estás construyendo acuerdos con personas importantes. La cuadratura entre Venus en tu signo opuesto y Saturno en Aries puede mostrarte qué vínculos necesitan más equilibrio y responsabilidad mutua.

: el día pone especial atención en tus relaciones y en cómo estás construyendo acuerdos con personas importantes. La cuadratura entre Venus en tu signo opuesto y Saturno en Aries puede mostrarte qué vínculos necesitan más equilibrio y responsabilidad mutua. Acuario : la jornada favorece cambios positivos en tu rutina y una mejor organización de tus prioridades diarias. Cuidar tus tiempos y respetar tus límites puede ayudarte a conservar estabilidad y enfoque.

: la jornada favorece cambios positivos en tu rutina y una mejor organización de tus prioridades diarias. Cuidar tus tiempos y respetar tus límites puede ayudarte a conservar estabilidad y enfoque. Piscis: la energía disponible despierta creatividad, sensibilidad y deseos de compartir momentos agradables con personas cercanas. Una actitud más flexible frente a ciertos cambios te permitirá disfrutar más del presente.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: