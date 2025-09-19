Horóscopos: Este es el signo más frío del zodiaco y sus razones

La personalidad es una parte importante de cada humano y, según la Astrología, esta viene determinada por el universo según la fecha de nacimiento. Esto se debe a que, al nacer, cada persona queda influenciada por alguno de los doce signos del zodiaco. Ahora bien, ¿te has preguntado qué signo destaca por ser el más frío?

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

Con base en lo señalado, el universo determina cuáles serán los rasgos más sobresalientes de la personalidad de cada persona desde el momento en que nacen. Por lo tanto, explica esta creencia, quienes tienen el mismo signo del zodiaco se parecen en su forma de ser.

¿Cuáles son las personalidades definidas de cada signo?

La Astrología toma del universo los elementos que le permiten formular sus predicciones y los preceptos que hace llegar a sus adeptos. Así, esta creencia ha logrado reunir a una gran cantidad de seguidores a lo largo y ancho del mundo.

Muchos de ellos llegan hasta esta creencia para conocer los rasgos de su personalidad o de las personas que los rodean. La Astrología ya ha definido cómo es la personalidad de cada uno de los signos del zodiaco, marcando entre ellos las similitudes y diferencias.

¿Cuál es el signo más frío del zodiaco?

Las personalidades son muy variadas, con puntos de similitud y otros que marcan diferencias. Es por eso que las personas, al hablar de su forma de ser, recuerdan bajo qué signo del zodiaco han nacido y es por este motivo que se puede conocer a quiénes son los menos expresivos.

De acuerdo con la Astrología, el signo del zodiaco considerado como el más frío es Virgo, que nuclea a las personas nacidas entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre. Según esta creencia, estas personas se caracterizan por esconder sus sentimientos y les gusta aislarse. Sin embargo, se trata de una especie de coraza que busca evitar ser heridos.