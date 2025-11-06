VIDEO: Mujer le reclama a su esposo por regalarle un carro que no quería y se vuelve viral

Se trata, posiblemente, del video más llamativo que habrá en este cierre del año. El mismo tiene como protagonista a una mujer, la cual le reclamó con todo a su esposo por haberle regalado un carro que no era de su gusto, lo cual generó muchos comentarios en el mundo de las redes sociales.

El cierre del año se percibe como el momento perfecto para consentir a tu pareja a través de regalos u obsequios que pueden utilizar durante mucho tiempo. Un ejemplo de ello ocurrió en este video en donde un esposo le regala un carro a su mujer, mismo que no fue de su agrado.

Video: ¿Por qué a la mujer no le gustó el carro que le regaló su esposo?

En distintas redes, tales como X, Instagram, TikTok y Facebook, circula un video en el que un esposo le regala a su mujer un vehículo eléctrico de modelo Zeekr 001. Y lo que parecía sería una reacción que quedaría a la historia, terminó por convertirse en un video por demás divertido.

🚘 | "No me respetas. Yo quería un Porsche". Una mujer expresó su descontento con su esposo en respuesta al coche nuevo que le regaló, simplemente porque es chino.

pic.twitter.com/6CEFNJPB1G — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 3, 2025

El esposo le explica a su amada cuáles son las ventajas de tener un auto eléctrico en la actualidad, esto mientras le señala que el regalo fue por demás costoso. Pese a ello, la reacción de la mujer fue de descontento, explicando que su deseo era tener un vehículo alemán para desplazarse.

El joven decidió compartir la reacción de este momento y, en la misma, se ve a una mujer completamente inconforme por la situación al asegurar que su deseo era tener un Porsche, señalando que no tiene ninguna intención de conducir el automóvil que le regaló su esposo y que lo mejor, según su postura, es que lo vendiera.

¿Qué dijeron los comentarios en redes?

Como era de esperarse, este video generó muchos comentarios en las redes sociales. Y si bien un sector de la población estuvo de acuerdo con la mujer al no verse obligada a aceptar un producto que no es de su gusto, otros la tacharon de “malagradecida” al no aceptar un regalo por demás costoso de su esposo.