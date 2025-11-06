La razón por la que Ivonne Montero habría terminado su relación sentimental

Una vez más el nombre de Ivonne Montero vuelve al centro de la escena y en esta oportunidad por un posteo que realizó en sus redes sociales. Parece que la actriz dio por finalizada la historia de amor que mantenía desde hace algunos meses con un policía y sus seguidores no tardaron en reaccionar.

Ivonne Montero es una de las actrices mexicanas más queridas del ambiente y se encuentra entre las catalogadas como las más bellas del país. Actualmente, tiene 51 años de edad y este año revolucionó a todos al confirmar que el amor le había dado una nueva oportunidad, esta vez con un hombre 11 años menor que ella.

¿Con quién estaba de novia Ivonne Montero?

Fue en sus redes sociales que Ivonne Montero dio a conocer tiempo atrás al hombre que la había ilusionado y acelerado el corazón. Se trataba de Jonathan Vázquez del que solo se sabía que era policía y que tenía 40 años de edad. Su rostro no tardó en llegar a los medios de comunicación.

La relación sentimental de Ivonne Montero y Jonathan Vázquez fue de interés, no solo para los seguidores de la actriz, sino para la prensa que quería saber más sobre el nuevo dueño de su corazón. Mientras, ella se encargaba de mostrar en las plataformas digitales los detalles que su novio tenía para con ella y los momentos que compartían juntos.

¿Ivonne Montero está soltera?

Aunque muchos internautas criticaban a la pareja, unos por la diferencia de edad y otros porque afirmaban que ella era demasiado bonita para él, el noviazgo seguí a paso firme. Sin embargo, en las últimas horas las redes sociales de Ivonne Montero dejaron a muchos sorprendidos.

El posteo de la actriz muestra a un corazón rompiéndose, mientras suena la canción “Gratitud” de Enkisoul. “Hay días de nubes que quieren tapar. Pero sé que el sol sigue en su lugar. Incluso en el llanto se puede encontrar. La fuerza escondida que sabe abrazar”, reza la canción elegida.

El posteo de Ivonne Montero hizo suponer que su historia de amor había llegado a su fin y lo que lo terminó confirmando fue que en sus redes sociales ya no hay fotos ni videos con quien era su novio. En torno al por qué, el periodista Jorge Carbajal expresó que “ella andaba bien contenta con su policía y ya se unió al club de mujeres engañadas”, mientras que entre los comentarios de sus seguidores se destacan los siguientes: “Te mereces algo mejor Da gracias por lo vivido y da la bienvenida a lo nuevo”, “Ni valió la pena, eres una belleza, le quedaste muy grande” y “Te mereces algo mejor, eras mucho para algo así”, entre otros.