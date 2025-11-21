Horóscopos: ¿Cuál es el signo más borracho del zodiaco y por qué?

El alcohol se ha convertido en una de las bebidas más solicitadas y populares dentro de las nuevas generaciones no solo en México, sino en el resto del mundo. Tomándose con medida, esta bebida puede ayudarte a sacar tu lado más extrovertido. Por ende, a continuación conocerás el signo del zodiaco que, de acuerdo con los horóscopos, se destaca por ser el más borracho.

Como sabes, los horóscopos se han vuelto parte fundamental de un sector de la población gracias a las predicciones que le entrega a cada uno de los signos zodiacales. Curiosamente, uno de estos destaca de entre los demás por el hecho de ser el más borracho del zodiaco, esto de acuerdo con la información tomada del portal Terra.

Tal y como se dijo en párrafos anteriores, el alcohol puede fungir como una alternativa interesante para aquellas personas que han culminado con sus actividades diarias si es que entienden las consecuencias del exceso. Dicho esto, como fanático de los horóscopos seguramente deseas conocer el signo del zodiaco más borracho de todos, ¿o no?

¿Cuál es el signo más borracho del zodiaco?

De acuerdo con las fuentes antes consultadas, el signo del zodiaco que se destaca por ser el más borracho de los horóscopos es nada más y nada menos que Leo por el simple hecho de ser el alma de la fiesta, por lo que su mezcla entre diversión y extroversión lo hacen que disfrute de estas bebidas alcohólicas en las reuniones familiares y entre amigos.

El entusiasmo que lo caracteriza lo coloca como un signo realmente entregado para las fiestas. Aunado a ello, su ánimo y su gusto por este tipo de bebidas alcohólicas no le impide hacer el ridículo dado que no es algo que le afecte del todo. Por ende, también suele ser el primero en los bailes o el que lidere las reuniones gracias a su personalidad.

Horóscopos: ¿Los Leo son “mala copa”?

La realidad es que tal situación depende en demasía del contexto en el que se viva, pues si bien este signo de cierta forma puede incomodar a su alrededor gracias a su algarabía, en escenarios específicos su personalidad puede ser la que haga que la fiesta se eleve al máximo. Y tú, ¿qué signo eres?