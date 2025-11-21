Sol en Sagitario: los 5 signos que comenzarán una nueva etapa cargada de abundancia y prosperidad

Durante la jornada de este viernes 21 de noviembre, el Sol ingresa a Sagitario para quedarse por aproximadamente 4 semanas. Este tránsito solar es muy beneficioso para los nativos sagitarianos, pero también para las personas de otros signos zodiacales.

Conoce cuál es la energía de este evento astrológico que marca un nuevo ciclo para muchas personas, especialmente para los nativos de los siguientes signos zodiacales. Esta es la influencia cósmica del tránsito solar por los grados sagitarianos.

Astrología: ¿Qué trae el ingreso del Sol en Sagitario en 2025?

El ingreso del Sol en Sagitario se traduce en una energía cósmica que marca un nuevo periodo expansivo y optimista orientado hacia el futuro. Este tránsito abre una temporada de mayor movimiento, libertad y búsqueda de sentido.

El astro rey en Sagitario despliega toda su influencia energética para desplegar el espíritu aventurero y explorar nuevos horizontes (ya sean físicos, intelectuales o espirituales). Muchas personas pueden sentir que es hora de recuperar la confianza después de procesos transformadores vividos durante el año.

Los 5 signos zodiacales iluminados y bendecidos por la energía cósmica del Sol en Sagitario

Las personas más favorecidas por el ingreso del Sol en Sagitario son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Aries

Leo

Géminis

Sagitario

Acuario



Los nativos de estos signos de fuego y aire se verán estimulados por la energía del tránsito solar por la casa sagitariana. Se abre un nuevo periodo de crecimiento expansivo que favorece la toma de decisiones valientes, los viajes, los estudios y los proyectos que requieren valentía y determinación.

La temporada Sagitario en 2025, dadas las otras alineaciones activas desde el punto de vista de la astrología, se puede sentir como un respiro y alivio después de la intensidad emocional de la temporada Escorpio. Es un periodo para aprovechar la claridad emocional, el entusiasmo y el deseo fuerte de vivir nuevas experiencias y recuperar la alegría.