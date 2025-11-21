El Pueblo Mágico de Querétaro que tiene los hombres más guapos, según la IA

En Querétaro hay un Pueblo Mágico en el que no solo destaca por ser un lugar predilecto tanto por locales como por turistas, como lo es Tequisquiapan por su gran vino, sino porque tiene los hombres más guapos, algunos oriundos de la región, otros extranjeros, ya que la zona es una gran atracción turística que vale la pena visitar.

La IA eligió a Bernal como el lugar predilecto donde abundan los varones más atractivos y es que por ser una de las zonas del estado más visitadas, en este lugar encuentras hombres de todas las partes del país y de diferentes latitudes del mundo, aunque los locales no se quedan atrás, pues también tiene su encanto. Incluso, este pueblo es el más bonito para hacer una boda.

Bernal es el Pueblo Mágico de Querétaro donde están los hombres más guapos, tanto locales como extranjeros

¿Por qué Bernal atrae a los hombres más guapos?

En Bernal se ubica una peña, que es considerado el tercer monolito más grande del mundo, lo que hace atractivo para los amantes de la escalada y el rappel, según el portal del Gobierno de México. Este lugar es idóneo para visitar cualquier época del año, pero es durante las fiestas de la Santa Cruz o durante el equinoccio de primavera cuando se inunda de diferentes personas del mundo, entre ellas los hombres más guapos.

En este pueblo puedes encontrar el amor en su centro histórico, ideal para comprar artesanías y probar dulces tradicionales. Asimismo, en los diferentes museos como el de la Máscara y el del Dulce Mexicano. En caso de que te guste la aventura, Bernal es el lugar indicado para ello, pues puedes recorrer el Cañón del Paraíso o ascender por la Peña.

¿Cuáles son las características para que un hombre sea considerado guapo?

En el mundo cada país o cultura rige diferentes sus estándares de belleza, un ejemplo de ello es la diferencia de cómo se aprecia en México y la India. De acuerdo con el portal de la Clínica Birbe estos son los rasgos para que una persona sea considerada atractiva en todo el mundo, según investigadores británicos de la Universidad de Kent:

