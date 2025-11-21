Kristal Silva reacciona ASÍ al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. Esto dijo la exreina de belleza

México está de fiesta por el gran triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, pese a todas las adversidades y la polémica que enfrentó recientemente. Kristal Silva, una de nuestras reinas de belleza más célebres de los últimos años, ya reaccionó en redes sociales al hecho, y a continuación te compartimos qué dijo.

Kristal saltó a la fama en 2016 cuando participó en Miss Universo representando a México. Luego demostró su enorme talento como conductora y carisma, que la ha llevado a estar al frente de Venga La Alegría y La Granja VIP.

Kristal Silva felicita a Fátima Bosch por su victoria en Miss Universo

En su cuenta oficial de Instagram, Kristal Silva compartió un video de ella celebrando el triunfo de Fátima Bosch desde el foro de La Granja VIP. Durante una pausa del Programa En Vivo, se ve que ella le gritó a los críticos del reality show: “¡Oigan todos, México ganó Miss Universo!”. Luego agregó: “Yo trabajando, pero miren, bien pendiente. ¡Felicidades Fátima!”.

En su clip, a la conductora se le vio sumamente emocionada. Acompañaron su celebración los miembros de la producción y los críticos del reality que estaban presentes: Flor Rubio, Linet Puente y Rey Grupero.

A través de sus stories, Kristal reveló que durante los cortes en el Programa En Vivo de La Granja VIP estaba aprovechando para echar un ojo a lo que había pasado en el certamen de belleza, aunque no tuvo tiempo de dar muchas opiniones a sus seguidores.

Hace un par de meses, Kristal Silva había opinado sobre la polémica que rodeó el triunfo de Fátima Bosch como Miss México. En esos días, había trascendido en redes sociales que la mayoría de sus compañeras no se acercaron a felicitarla pero sí vitorearon el nombre del estado de Jalisco, de donde era la participante que querían ver triunfar.

“Felicidades Tabasco, tienen a una gran reina”, dijo Kristal en esa ocasión. Aseguró que respetaba la opinión de quienes no se acercaron a Fátima, pero le “brincaba” que hayan aclamado a alguien más. “¿Por qué decir debió ganar tal?”.