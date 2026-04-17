Los 6 signos que recibirán la bendición por la era de Tauro este fin de semana: predicciones impactantes

Este domingo 19 de enero termina la era de Aries y el lunes 20 de abril comienza la temporada de Tauro con cambios energéticos que darán una vuelta a todo lo que estábamos acostumbrados estas semanas.

De acuerdo con la astrología , La entrada del Sol en Tauro este fin de semana marca el inicio de una etapa de estabilidad, crecimiento material y conexión con el placer.

Su energía favorecerá a 6 signos que podrán aprovechar la constancia, la paciencia y la claridad emocional para manifestarse en abundancia. Estas son las predicciones sobre cómo se podría reflejar en sus vidas.

¿Qué predicciones tendrán los signos bendecidos en la era de Tauro?

Tauro: Este es tu renacimiento. Inicias un nuevo ciclo personal donde te colocas como prioridad. La bendición llega en forma de seguridad, confianza y oportunidades concretas. Puedes manifestarla tomando decisiones firmes sobre tu dinero, tu imagen o tus relaciones . Todo lo que comiences ahora tiene potencial de durar.

Este es tu renacimiento. Inicias un nuevo ciclo personal donde te colocas como prioridad. La bendición llega en forma de seguridad, confianza y oportunidades concretas. Puedes manifestarla . Todo lo que comiences ahora tiene potencial de durar. Virgo: La energía de Tauro te impulsa a expandirte. Recibes claridad para avanzar en proyectos que parecían estancados. La bendición se manifiesta como oportunidades de crecimiento profesional, viajes o estudios. Si te atreves a salir de tu zona cómoda, el universo te recompensa .

La energía de Tauro te impulsa a expandirte. Recibes claridad para avanzar en proyectos que parecían estancados. La bendición se manifiesta como oportunidades de crecimiento profesional, viajes o estudios. . Capricornio: Este periodo activa tu creatividad y tu capacidad de disfrutar. La bendición llega como estabilidad emocional y avances en temas amorosos o personales. Puedes manifestarla permitiéndote sentir más y controlar menos. Lo que construyas desde el corazón tendrá bases sólidas .

Este periodo activa tu creatividad y tu capacidad de disfrutar. La bendición llega como estabilidad emocional y avances en temas amorosos o personales. Puedes manifestarla permitiéndote sentir más y controlar menos. . Cáncer: La era de Tauro te abre puertas en lo social. La bendición se presenta en forma de nuevas conexiones, amistades o proyectos en equipo que te benefician a largo plazo. Si te rodeas de las personas correctas, puedes lograr metas importantes .

La era de Tauro te abre puertas en lo social. La bendición se presenta en forma de nuevas conexiones, amistades o proyectos en equipo que te benefician a largo plazo. . Piscis: Tu intuición se fortalece y se vuelve tu mayor herramienta. La bendición se manifiesta en conversaciones clave, acuerdos y noticias positivas. Todo lo que comuniques desde la autenticidad genera resultados favorables. Confía en tu voz: ahí está tu poder .

Tu intuición se fortalece y se vuelve tu mayor herramienta. La bendición se manifiesta en conversaciones clave, acuerdos y noticias positivas. Todo lo que comuniques desde la autenticidad genera resultados favorables. . Escorpio: Aunque es tu signo opuesto, Tauro trae equilibrio a tu vida. La bendición llega en relaciones importantes: puedes sanar vínculos o atraer personas que te aporten estabilidad. Si sueltas el control, permites que lo bueno fluya hacia ti.

¿Cómo deberían de actuar los signos en la era de Tauro para aprovechar su energía?

Durante la era de Tauro, se recomienda a todos los signos zodiacales actuar con calma, confiar en los procesos y construir paso a paso. La energía taurina no promete resultados inmediatos, pero sí recompensas duraderas.

Tauro dominará del 20 de abril al 20 de mayo de 2026.

De acuerdo con Horóscopo Negro, la energía de Tauro se destaca por ser segura y fuerte, pero siempre con un toque de misterio, haciendo que nada esté previsto, por eso debes de actuar con cuidado. Esta fase terminará el 20 de mayo.