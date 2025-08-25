Alejandra Guzmán alerta al revelar que sus vértebras están llenas de titanio

Aunque Alejandra Guzmán se ha mostrado siempre fuerte ante el público y la prensa, ha tenido una racha terrible de complicaciones físicas desde hace años. Por ello, esta nueva publicación en sus redes sociales donde advirtió que estaba llena de titanio, alertó a sus seguidores y a la prensa por su estado físico tras una operación a la que se sometió en julio del 2025.

¿Qué le pasa a Alejandra Guzmán y por qué tiene tanto titanio en el cuerpo?

La princesa del rock en México se alejó de los escenarios desde el mes de julio. Se encontraba en plena gira donde viajaría a diferentes sitios de México, Colombia y Estados Unidos, sin embargo su salud se lo impidió. Anunció a sus fanáticos que por recomendación médica, debería de parar inmediatamente sus labores para ayudar a su recuperación.

Alejandra se sometió a una cirugía en las vértebras cervicales, por complicaciones con una hernia cervical. Allí, la cantante jugó con la situación indicando lo siguiente: “Me pusieron titanio, tengo más titanio que nunca. Soy biomecánica”. Es decir, hizo alusión a las prótesis de titanio que recibió en su columna y cadera.

¿Cuándo volverá a los escenarios Alejandra Guzmán?

En palabras recuperadas por Ventaneando, la artista de 57 años indicó que toca esperar, pues todo dependerá del progreso que su estado físico le indique. Indicó que aún quedan cosas que debe recuperar, pues aunque ya hace de todo, no es posible bailar ballet (unas de sus pasiones) en estos momentos.

¿Por qué Alejandra Guzmán tiene problemas en caderas y columnas?

Según la información recopilada a lo largo de los años, todo esto fue provocado por aquella operación a la que se sometió en 2009. En esa oportunidad un procedimiento estético falló al colocar las inyecciones de biopolímeros en los glúteos. Esto provocó necrosis, infecciones y reconstrucciones constantes de todas las zonas del cuerpo ya indicadas.

Dicha carrera médica le hizo ser acreedora a cerca de 30 intervenciones, que en este caso, en julio le impidieron continuar con la propagación de su arte. Y al momento, sin posible fecha de regreso.

