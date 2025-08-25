Gala Montes dice que debieron descalificar a Alana Flores en su pelea, por romper las reglas

La pelea de Gala Montes y Alana Flores en Supernova Strikers causó sensación desde meses antes del evento y todavía genera polémica más de una semana después. En una entrevista reciente, la actriz aseguró que la influencer regiomontana debía ser descalificada.

En su preparación para el combate amateur, Gala Montes fue blanco de ‘hate’ por distintas razones, entre ellas su negativa a bajar de peso. Ella explicó que en el pasado vivió con trastornos de la conducta alimentaria, por lo que desde el primer momento en que firmó contrato dejó claro que no perdería peso para el combate.

Gala Montes dice que Alana Flores sí rompió las reglas en su pelea de Supernova Strikers

En una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Gala Montes dijo que está muy satisfecha con lo que logró en los primeros dos rounds de su pelea contra Alana Flores. Sin embargo, también siente frustración porque opina que estos combates deberían estar mejor regulados.

“A mí sí se me juzgó como una boxeadora profesional porque me quitaron puntos por hacer ciertas cosas que sí son herramientas boxísticas, y en su caso la juzgaron como una streamer porque ella hizo cosas que no están permitidas en el boxeo, como darse la vuelta en 2 ocasiones”

Según la actriz y cantante, darse la vuelta como Alana lo hizo se considera como abandonar la pelea, por lo que debieron descalificarla enseguida.

Cuando Yordi Rosado le cuestionó por el momento en que ambas caen al suelo, por lo cual Gala fue ampliamente criticada, ella dice que únicamente abrazó a Alana y eso sí estaba permitido. “De verdad pensé que la había tirado, hasta me sentí mal, pero vi el video y lo que pasa es que yo la agarré y nos caímos porque las dos estábamos forcejeando”, explicó.

Al reiterar que darse la vuelta no estaba permitido, dijo que “de haberlo sabido así me hubiera entrenado”.

Aun así, Gala Montes dice estar contenta con su desempeño. Aunque no cree haber sido la ganadora, sí opina que debió haber sido un empate y la decisión no fue unánime. También dejó claro que no quería quitarle su mérito a Alana Flores y que siempre la ha respetado.