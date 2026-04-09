Los signos que recibirán un mensaje divino antes del viernes 10 de abril, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló que 4 signos recibirían un mensaje divino esta semana, antes del viernes 10 de abril como parte de las predicciones del horóscopo.

Según contó la famosa pitonisa cubana en su canal de YouTube, las cartas del tarot hay señales y revelaciones importantes para todos aquellos que tengan el signo de Géminis, Escorpio, Capricornio y Piscis ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo:

Géminis : Las cartas indican que estarás "expuesto y revelado" . El mensaje para ti es de prudencia y gratitud; debes tener cuidado con lo que compartes en tu entorno (trabajo o escuela) ya que alguien podría revelar algo que tenías guardado. Se te invita a cultivar el espíritu de gratitud para que la buena suerte fluya sin límites.

: Las cartas indican que . El mensaje para ti es de prudencia y gratitud; debes tener cuidado con lo que compartes en tu entorno (trabajo o escuela) ya que alguien podría revelar algo que tenías guardado. Se te invita a para que la buena suerte fluya sin límites. Escorpio : Mhoni menciona que te estarán buscando para decirte una verdad o algo que estaba escondido. El consejo horóscopico es que, aunque a veces buscas incansablemente la verdad, debes mantener la calma y permitir que las cosas fluyan sin sobrepensar.

: Mhoni menciona que o algo que estaba escondido. El consejo horóscopico es que, aunque a veces buscas incansablemente la verdad, y permitir que las cosas fluyan sin sobrepensar. Capricornio : Recibirás una sorpresa que no esperabas en estos días, la cual traerá mucha alegría a tu vida. Es un mensaje de esperanza que te invita a confiar en que tus esfuerzos y tu actitud positiva están dando frutos.

: en estos días, la cual traerá mucha alegría a tu vida. que te invita a confiar en que tus esfuerzos y tu actitud positiva están dando frutos. Piscis: El mensaje para ti es de atención plena. Las cartas indican que debes ser "todo oídos" ante lo que sucede a tu alrededor. La lección aquí es aprender a observar las señales y los mensajes que el mundo te envía para no quedarte estancado y fomentar la estabilidad.

Por lo tanto, los demás signos tienen otros enfoques antes del inicio del fin de semana , que abarca del viernes 10 de abril al domingo 12 de abril. Las energías se enfocan en la estabilidad, el trabajo, periodos de crecimiento y de enfocarse en el futuro.

¿Cómo hacer el ritual del portal 4/4 en abril de 2026?

Si quieres potenciar la protección y la energía positiva durante el mes de abril, todavía puedes hacer el ritual del portal 4/4 que ocurrió el pasado 4 de abril.

Los 4 signos que tendrán una señal divina y que todavía pueden hacer el ritual del portal 4/4.|(EGROK AI)

De acuerdo con las creencias de astrólogos, esta fecha es importante porque se considera que se abre un camino hacia la abundancia y la renovación de la energía, pero como todavía fue hace poco tiempo, parte de esta energía sigue en el aire.

¿Cómo hacer el ritual 4/4? Solo debes de elegir un lugar tranquilo para meditar y seguir estos pasos: