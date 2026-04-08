Mhoni Vidente dijo cuáles son los signos que van a tener mejor suerte en abril

El mes de abril de 2026 tiene a sus signos favoritos con suerte y protección del Arcángel Uriel, según reveló la astróloga Mhoni Vidente en su canal de YouTube. De acuerdo con las predicciones de este martes 7 de abril, el universo dice que tendrán doble suerte rápida los siguientes signos:

Aries : tiene una tendencia de reinventarse y crecer económicamente. Deja el pasado atrás y no platiques tus planes.

: tiene una tendencia de reinventarse y crecer económicamente. Deja el pasado atrás y no platiques tus planes. Géminis : tiene que ser más conciente, no pelear ni enojarse. La tranquilidad es tu mejor aliado. Cambiarás de trabajo, atraerás un dinserito extra y te va a buscar un amor del pasado.

: tiene que ser más conciente, no pelear ni enojarse. La tranquilidad es tu mejor aliado. Cambiarás de trabajo, atraerás un dinserito extra y te va a buscar un amor del pasado. Leo : todo el mundo te está volteando a ver y todo quieren estar cerca de ti. Habrá propuestas de negocios, solo debes de cuidar tu espalda baja porque podría haber problemas. Inicia un trabajo nuevo.

: todo el mundo te está volteando a ver y todo quieren estar cerca de ti. Habrá propuestas de negocios, solo debes de cuidar tu espalda baja porque podría haber problemas. Inicia un trabajo nuevo. Virgo : eres el pilar de tu familia, saldrás adelante y resolverás problemas que tenías arrastrando. No debes de quedarte con amores que no te valoran ni personas que no te ven como su prioridad.

: eres el pilar de tu familia, saldrás adelante y resolverás problemas que tenías arrastrando. No debes de quedarte con amores que no te valoran ni personas que no te ven como su prioridad. Sagitario : estás sonriente, ayudas a los demás y estás guardando dinero. Es tu momento porque puedes hacer todo lo que te propongas. No obstante, debes de cuidarte porque hay brujería cerca.

: estás sonriente, ayudas a los demás y estás guardando dinero. Es tu momento porque puedes hacer todo lo que te propongas. No obstante, debes de cuidarte porque hay brujería cerca. Capricornio: tienes doble suerte rápida, atraerás dinero extra y un viaje que saldrá pronto. Tu debilidad es que te mocionas rápido de las personas, las estás idealizando, por eso, debes de cambiar.

De acuerdo con Mhoni Vidente, esto signos 04, 11, 30. Su color es amarillo y rojo.

¿Cómo protegerse del mal de ojo, según tu signo?

Aunque los demás signos no tienen señales de buena o mala suerte, es importante protegerse haciendo rituales o cargando con amuletos que eligen el mal de ojo y las malas energías.

Protégete del mal de ojo con un amuleto.|(Canva)

Según el Horóscopo Negro, deben cuidarse de sus puntos débiles: