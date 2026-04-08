Mhoni Vidente dijo cuáles son los signos que van a tener mejor suerte en abril
¡Llegó la suerte rápida! Mhoni Vidente revela qué signos tendrán la protección del Arcángel Uriel este abril de 2026 y cuáles son los números mágicos para atraer abundancia inmediata.
El mes de abril de 2026 tiene a sus signos favoritos con suerte y protección del Arcángel Uriel, según reveló la astróloga Mhoni Vidente en su canal de YouTube. De acuerdo con las predicciones de este martes 7 de abril, el universo dice que tendrán doble suerte rápida los siguientes signos:
- Aries: tiene una tendencia de reinventarse y crecer económicamente. Deja el pasado atrás y no platiques tus planes.
- Géminis: tiene que ser más conciente, no pelear ni enojarse. La tranquilidad es tu mejor aliado. Cambiarás de trabajo, atraerás un dinserito extra y te va a buscar un amor del pasado.
- Leo: todo el mundo te está volteando a ver y todo quieren estar cerca de ti. Habrá propuestas de negocios, solo debes de cuidar tu espalda baja porque podría haber problemas. Inicia un trabajo nuevo.
- Virgo: eres el pilar de tu familia, saldrás adelante y resolverás problemas que tenías arrastrando. No debes de quedarte con amores que no te valoran ni personas que no te ven como su prioridad.
- Sagitario: estás sonriente, ayudas a los demás y estás guardando dinero. Es tu momento porque puedes hacer todo lo que te propongas. No obstante, debes de cuidarte porque hay brujería cerca.
- Capricornio: tienes doble suerte rápida, atraerás dinero extra y un viaje que saldrá pronto. Tu debilidad es que te mocionas rápido de las personas, las estás idealizando, por eso, debes de cambiar.
|De acuerdo con Mhoni Vidente, esto signos podrán activar su suerte rápida con los siguientes números: 04, 11, 30. Su color es amarillo y rojo.
¿Cómo protegerse del mal de ojo, según tu signo?
Aunque los demás signos no tienen señales de buena o mala suerte, es importante protegerse haciendo rituales o cargando con amuletos que eligen el mal de ojo y las malas energías.
Según el Horóscopo Negro, deben cuidarse de sus puntos débiles:
- Aries: no dejes que apaguen tu alegría.
- Tauro: mantén tu estabilidad material, ahorra y no gastes dinero a lo tonto.
- Géminis: no te estreses, mantén tu mente quieta.
- Cáncer: controla tus emociones y no dejes que exploten.
- Leo: tu personalidad es tu mejor defensa, no dejes de brillar.
- Virgo: si dejas que el nerviosismo te controle, vas a perder.
- Libra: tienes una necesidad de armonía, no dejes que la apaguen.
- Escorpio: si te sientes drenado, ya perdiste. Busca actividades que te mantengan activo.
- Sagitario: no dejes de ser optimista, esa es tu solución para todo.
- Capricornio: cuida tu reputación, si se cae, te vas con él.
- Acuario: no dejes de crear, es tu mejor arma.
- Piscis: sigue soñando y busca la manera de cumplirlo, que nadie te apague.