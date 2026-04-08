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Mhoni Vidente dijo cuáles son los signos que van a tener mejor suerte en abril

¡Llegó la suerte rápida! Mhoni Vidente revela qué signos tendrán la protección del Arcángel Uriel este abril de 2026 y cuáles son los números mágicos para atraer abundancia inmediata.

Mhoni Vidente
Mhoni Vidente avisó que la suerte del Arcángel Uriel favorecerá a 6 signos del zodiaco. |(YouTube de Mhoni Vidente/Canva)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

El mes de abril de 2026 tiene a sus signos favoritos con suerte y protección del Arcángel Uriel, según reveló la astróloga Mhoni Vidente en su canal de YouTube. De acuerdo con las predicciones de este martes 7 de abril, el universo dice que tendrán doble suerte rápida los siguientes signos:

  • Aries: tiene una tendencia de reinventarse y crecer económicamente. Deja el pasado atrás y no platiques tus planes.
  • Géminis: tiene que ser más conciente, no pelear ni enojarse. La tranquilidad es tu mejor aliado. Cambiarás de trabajo, atraerás un dinserito extra y te va a buscar un amor del pasado.
  • Leo: todo el mundo te está volteando a ver y todo quieren estar cerca de ti. Habrá propuestas de negocios, solo debes de cuidar tu espalda baja porque podría haber problemas. Inicia un trabajo nuevo.
  • Virgo: eres el pilar de tu familia, saldrás adelante y resolverás problemas que tenías arrastrando. No debes de quedarte con amores que no te valoran ni personas que no te ven como su prioridad.
  • Sagitario: estás sonriente, ayudas a los demás y estás guardando dinero. Es tu momento porque puedes hacer todo lo que te propongas. No obstante, debes de cuidarte porque hay brujería cerca.
  • Capricornio: tienes doble suerte rápida, atraerás dinero extra y un viaje que saldrá pronto. Tu debilidad es que te mocionas rápido de las personas, las estás idealizando, por eso, debes de cambiar.
De acuerdo con Mhoni Vidente, esto signos podrán activar su suerte rápida con los siguientes números: 04, 11, 30. Su color es amarillo y rojo.

¿Cómo protegerse del mal de ojo, según tu signo?

Aunque los demás signos no tienen señales de buena o mala suerte, es importante protegerse haciendo rituales o cargando con amuletos que eligen el mal de ojo y las malas energías.

mal de ojo
Protégete del mal de ojo con un amuleto.|(Canva)

Según el Horóscopo Negro, deben cuidarse de sus puntos débiles:

  • Aries: no dejes que apaguen tu alegría.
  • Tauro: mantén tu estabilidad material, ahorra y no gastes dinero a lo tonto.
  • Géminis: no te estreses, mantén tu mente quieta.
  • Cáncer: controla tus emociones y no dejes que exploten.
  • Leo: tu personalidad es tu mejor defensa, no dejes de brillar.
  • Virgo: si dejas que el nerviosismo te controle, vas a perder.
  • Libra: tienes una necesidad de armonía, no dejes que la apaguen.
  • Escorpio: si te sientes drenado, ya perdiste. Busca actividades que te mantengan activo.
  • Sagitario: no dejes de ser optimista, esa es tu solución para todo.
  • Capricornio: cuida tu reputación, si se cae, te vas con él.
  • Acuario: no dejes de crear, es tu mejor arma.
  • Piscis: sigue soñando y busca la manera de cumplirlo, que nadie te apague.
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