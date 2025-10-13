Mhoni Vidente lanzó predicción alarmante sobre el mundo

Una predicción astrológica puso en alerta a la población de México debido a que, según las cartas, el mes de octubre marcará un punto de inflexión a tener en cuenta. La astróloga Mhoni Vidente fue la encargada de dar a conocer esta profecía.

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

Mhoni Vidente es una de las astrólogas más reconocidas de Latinoamérica y siempre realiza predicciones que son ampliamente aceptadas por sus seguidores y personalidades de distintos países. Ahora, ha generado gran revolución tras de comunicar algunas de sus visiones sobre eventos que ocurrirían en un futuro cercano.

¿Cuál es la predicción que genera preocupación?

Según la astróloga, hay una fecha que traerá consigo un cambio trascendental para todos. Se trata de un fenómeno natural que incluirá también fuertes lluvias y tendrá gran impacto en la región.

El tonal de hoy es 8 Ocelote - Chikuei Oselotl



Atesora el éxito y no desesperes en los momentos difíciles, toda situación es reversible.

Cultiva la paciencia y el control emocional, desarrolla tu lado práctico.#tolteca #astrologia #Mexico #calendario #naciontolteca #octubre pic.twitter.com/ynLUttaHm2 — Nación Tolteca (@NacionTolteca) October 13, 2025

Mhoni Vidente, de acuerdo a su lectura de las cartas, afirma que el evento al que hace referencia ocurrirá el 21 de octubre. Ese día, un cuerpo celeste significativo pasará por la Tierra y un dato no menor es que parte de este asteroide caería en México.

¿Qué dice la astróloga sobre este fenómeno?

De todas maneras, la astróloga llevó tranquilidad a sus seguidores y aclaró que no se trata de un fenómeno peligroso, aunque pueda sonar que así lo sea. Sin embargo, apuntó que la caída de este asteroide en la región de México representa un simbolismo positivo ya que traerá una conciencia colectiva.

La vidente se refirió a esta proyección como algo más que un evento cósmico. Se refirió a este asteroide como un fenómeno que terminaría siendo el motor de una evolución espiritual en las personas. Para Mhoni Vidente, este evento se trata de un asteroide que traerá cambios importantes para la humanidad.

La astróloga considera que traerá la evolución del ser humano para que utilice todos sus sentidos y comience a creer más en lo espiritual. De ser así, esta predicción será una fecha significativa a la que hay que estar atento, pero a su vez aprovechar las energías para centrarse más en lo espiritual y en la oportunidad de crecimiento personal y social.

