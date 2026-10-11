Horóscopo de Nana Calistar hoy 11 de octubre de para cada signo; se cierra un fin de semana con un gran despertar para estos signos
No te pierdas tu horóscopo este domingo 11 de octubre, donde Nana Calistar trae para ti los mensajes de los astros.
Este domingo 11 de octubre se viene uno de los días MÁS especiales del mes, pues este cierre de fin de semana estará marcado por el crecimiento de algunos signos así como un cambio de dirección, sigue el Horóscopo de Nana Calistar y conoce qué te depara en temas del amor, dinero y oportunidades.
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 11 de octubre?
No descartes algo solo porque se presentó a ti de una manera sencilla pues puede que estés esperando una declaración enorme mientras alguien ya busca conocerte, escucha tus ideas y encuentra maneras de compartir contigo, que hoy en día es complicado de encontrar. Este domingo reconoce ese interés antes de decidir que nada está pasando. Las oportunidades también llegan con voz tranquila. Luego quieres que te bajen la luna, pero ni siquiera has contestado una invitación que sí te daría gusto aceptar.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 11 de octubre?
Si estás conociendo a alguien y ya le comparas con alguien del pasado en cuestiones sobre cómo besa o qué detalle tuvo, como si el recuerdo viniera perfectamente editado. Este domingo deja que el encuentro tenga identidad propia. Puedes reconocer lo que te gusta sin exigir una repetición, déjate sorprender. El pretendiente no llegó a presentar examen de suplente; también trae su manera de querer, y quizá eso sea precisamente lo interesante.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 11 de octubre?
No canceles esa reunión únicamente porque ya la imaginaste como algo aburrido o predecible, Capricornio. Este domingo puedes darle otra oportunidad al plan cambiando cómo participas. Saluda a alguien fuera de tu círculo, pregunta por algo que te dé curiosidad y permite que la conversación tome otro rumbo. A veces dices que el ambiente está aburrido, pero tú llegas instalado en esa idea, cambia un poco tu actitud.
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 11 de octubre?
No necesitas estar encima de tu pareja todo el tiempo, pues una cosa es disfrutar su compañía y otra sentir que cada rato a solas te está quitando cariño. Este domingo permite que ambos tengan una actividad propia sin convertirla en motivo de tristeza. Puedes querer mucho y dejar espacio. Si para ver una película tienes que recibir abrazo, explicación y confirmación de amor cada cinco minutos, hasta la televisión va a pedirles que le bajen al interrogatorio.
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 11 de octubre?
No conviertas tus redes sociales en sala de espera de pretendientes, Escorpión, si tú solo entras a entretenerte y del otro lado están entendiendo que habrá cita. Una frase atrevida puede ser juego compartido, pero prometer encuentros que nunca piensas sostener ya cuenta otra historia. Este domingo revisa qué estás ofreciendo con tus mensajes. Si buscas conversación, dilo; si deseas conocer a alguien, propón algo real.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 11 de octubre?
No guardes tus ganas de vivir en una maleta que solo sacas para decir “algún día”, Libra. Podría empezar a tomar forma un viaje para principios del próximo año, y esta vez te conviene reconocer qué deseas experimentar. ¿Conocer un lugar, visitar a alguien o pasar unos días lejos de tus recorridos habituales? Este domingo ponle intención al paseo antes de convertirlo en otra promesa, atrévete.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 11 de octubre?
Bájale a la negatividad, Virgo, porque alguien cambia un plan y tú ya traes música de suspenso. Este domingo revisa si estás exigiendo que todos hagan las cosas exactamente como las imaginaste. Una preferencia tuya puede conversarse; no tiene que convertirse en orden general. Si la comida llega después, escogieron otra película o alguien propone una alternativa, puedes expresar tu disgusto sin hacer que toda la convivencia pague por él.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 11 de octubre?
Que alguien te quiera no le da derecho a por ti, desde cosas “sencillas” hasta temas más complejos, Leo. Este domingo pon atención a las peticiones que llegan envueltas en un “si me amaras”. Si para demostrar cariño tienes que renunciar a una amistad, una actividad o una preferencia, pregunta por qué tu amor necesita tantas prohibiciones. Muy bonito que te quieran cerquita, pero una cosa es abrazarte y otra traerte sujeto como cortina para que no te muevas.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 11 de octubre?
No necesitas ser hostil con las personas para demostrar que ya avanzaste con tu lección, Cáncer. Has aprendido a defenderte, pero revisa si estás tratando con dureza incluso a quien se acerca con consideración. Este domingo podrías cacharte contestando seco antes de escuchar una pregunta completa. Date oportunidad de distinguir quién tienes enfrente.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 11 de octubre?
Hacerte el que no entiende puede servir para escuchar más, Géminis, pero fingir desconocimiento para que otro cargue con lo que te toca ya es mucha comodidad. Este domingo revisa dónde estás observando y dónde estás dejando que alguien resuelva por ti. Si sabes hacer una tarea, no esperes a que se desesperen y terminen haciéndola. Muy despierto para enterarte del mitote y muy dormido cuando preguntan quién va a colaborar; tampoco abuses de ese talento para desaparecer justo cuando reparten el trabajo.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 11 de octubre?
No le llames amabilidad a ese coqueteo que escondes cuando se acerca tu pareja, Tauro. Si cambias el tono, guardas el teléfono o borras una conversación para que no la vea, reconoce qué estás haciendo. Este domingo alguien podría buscar acercarse, pero el problema empieza con la respuesta que tú eliges darle. No salgas después diciendo que te confundieron. Si tienes un compromiso, actúa de acuerdo con él.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 11 de octubre?
Debes de agarrar valor, Aries, porque llevas rato pidiendo opiniones hasta encontrar una que te dé permiso de hacer lo que ya traías decidido. Le preguntas a tu amiga, al primo y hasta a quien vino a arreglar la lavadora; después eliges la respuesta más cómoda. Este domingo reconoce qué quieres y qué consecuencia puedes asumir. Pedir orientación sirve cuando te falta información. Pedir bendiciones para luego repartir culpas es otra cosa. Ya tienes edad para escoger tus pasos sin llevar detrás una comitiva que te sostenga el calzón.