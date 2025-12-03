Horóscopos de Nana Calistar para este miércoles 3 de diciembre; así viene la suerte para los12 signos zodiacales

Los astros ya hablaron; es por ello que no puedes perder lo que le depara a tu signo zodiacal, es por ello que aquí te diremos qué dicen sobre tu futuro en los horóscopos de Nana Calistar, quien tiene para algunas personas una serie de recomendaciones para que puedan cerrar de la mejor manera este 2025 e iniciar el 2026 totalmente renovados.

Los que dice el horóscopo de Aries para hoy 3 de diciembre

Si Aries quiere tener unas fiestas decembrinas felices, ponte las pilas; quieres todo, comprar y gastar, pero traes un tema de dinero el cual ya te está subiendo el agua hasta la garganta, paga lo que debes y verás que todo lo pagado con amor se te regresa, no reproches. En el amor no mendigues cariño y aléjate de las relaciones que te esconden.

Los que dice el horóscopo de Tauro para hoy 3 de diciembre

Muchos piensan que eres un ser de luz y de tranquilidad, pero pocos saben que cuando te enojas eres peor que un volcán. Cuida bien tus amistades porque en tu centro de trabajo hay varios que ya te están tirando la envidia correspondiente. En el amor te llega un mensaje de un viejo amor, el cual te hará sonreír mucho, pero cuidado, piensa dos veces las cosas.

Los que dice el horóscopo de Géminis para hoy 3 de diciembre

Tienes claro que tu corazón es de una persona, escucha lo que te dice y no andes de coqueto o coqueta. Vienen muchos momentos emocionales, pero lo primero que debes hacer es soltar el pasado y vivir el presente. En el ámbito del dinero te llega un aguinaldo, el cual te rendirá bastante.

Los que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 3 de diciembre

Eres bien enamorado o enamorada, pero luego que juegan con tu corazón quien termina consolando tu dolor son tus papás y amigos cercanos; fíjate bien en quién confías. Por otro lado, deberás cambiar algo en tu rutina ya que se ha vuelto muy monótona.

Los que dice el horóscopo de Leo para hoy 3 de diciembre

Naciste para ser de los más grandes, pero luego desconfías de ti mismo; ponte listo porque lo que viene deberás aprovecharlo al máximo; las oportunidades llegan y deberás hacer que caigan en ti porque se te ve una buena fortuna y mucho dinero.

Los que dice el horóscopo de Virgo para hoy 3 de diciembre

Tu corazón sigue enamorado de un amor del pasado, pero este sólo te recuerda por qué no fue esa historia; no volverá porque lo dejaste ir. El tema del dinero deberás gastarlo con quienes más amas, no escatimes y compra todo, tendrás hasta de sorpresa.

Los que dice el horóscopo de Libra para hoy 3 de diciembre

Te invitarán a un viaje el cual te abrirá la mente y corazón, también llega un familiar o un amigo que te invitará a invertir dinero en un negocio, piénsalo y analízalo bien. En el amor, aléjate de los tóxicos y tóxicas ya que sólo te roban la energía.

Los que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 3 de diciembre

Date la oportunidad en el amor con esa persona que te está rondando; eso sí, no estés rogando ni andes de migajero, ya que naciste para que te amen bonito. Presta atención a los sueños, porque en uno de ellos verás la respuesta sobre un tema del que tanto esperabas.

Los que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 3 de diciembre

Ya estás grande, no hagas ridículos; no seas tan tóxico porque el amor no es estar acosando a tu pareja; si alguien no te quiere, el que sigue; ya no repitas patrones porque si haces lo mismo, obviamente el resultado será igual.

Los que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 3 de diciembre

Mi querido Capricornio te gusta lo caro, la ropa de moda y los mejores tenis, entonces trabaja para poder comprarlos. Es momento de revisar tu alimentación y trata de hacer más ejercicio si no quieres que te pase algo en las fiestas decembrinas.

Los que dice el horóscopo de Acuario para hoy 3 de diciembre

El pasado ya fue, si te hicieron daño o te traicionaron que quede en ellos; la vida sigue y verás que, cuando se cierra una puerta se abren otras 1000. Manda a la fregada a quien no aprecia el gran ser humano que eres ¿ok?

Los que dice el horóscopo de Piscis para hoy 3 de diciembre

Se vienen relaciones fuertes, verás a un viejo amor con su nueva pareja y te darás de topes porque ahora ya lo logró, quizás tengas un último chance pero deberás terminar de una vez por todas con ese pasado que llegó de nuevo.

