¡Conmovedor! “El Patrón” LLORA en tierno reencuentro con sus hijos en La Granja VIP

Al capataz de La Granja VIP Alberto del Río "El Patrón" se le cumplió el sueño de ver a sus hijos aunque fuera a través de una pantalla: ¡la producción lo premió con una tierna videollamada en la que las emociones estuvieron a flor de piel!

¿Cómo fue la videollamada de "El Patrón" con sus hijos en La Granja VIP?

"El Patrón", quien ya sospechaba que este 02 de diciembre existía una posibilidad muy grande de tener una videollamada con sus hijos, se puso guapo en la suite del capataz y gritó de emoción cuando Adal Ramones le pidió entrar al entrevistadero.

En efecto, "El Patrón" se encontró con los rostros de Joseph, Stephanie y Sophie: "¡Ay, hijos míos, mis bebés, cómo están! Los extraño mucho", gritó el luchador al ver a los jóvenes a sólo una pantalla de distancia.

"Quiero que sepan que estoy muy orgulloso de los tres, los amo y los extraño cada día a cada minuto, y sé que ustedes entienden que estoy aquí por ustedes, que estoy trabajando para que sean felices (...) los veo más grandes, ya están más grandes", declaró "El Patrón" en medio de las lágrimas .

"Estoy muy orgulloso de ti, a ganar esto", "Sabes que te extraño, te veo en la tele y te amo" y "Yo siempre te veo en la tele, lo estás haciendo muy bien y te amamos" fueron los mensajes que Joseph, Stephanie y Sophie le dedicaron a "El Patrón" antes del fin del enlace.

Al final, "El Patrón" entró de nuevo a la sala de La Granja VIP con lágrimas en el rostro para demostrar que, en medio de la competencia y las estrategias, siempre habrá espacio para el amor de familia en el reality más viral de TV Azteca.

