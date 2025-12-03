OFICIAL: ¡Este es el SEGUNDO NOMINADO de la Granja VIP en la octava semana!

Cesar Doroteo se convierte en el segundo nominado de la semana ocho de La Granja VIP y sin duda vivimos un enfrentamiento cardiaco.

Cesar Doroteo y Kim Shantal se enfrentaron en el DUELO de nominación en La Granja VIP, y después de un momento lleno de rivalidad e intensidad ya sabemos el nombre de la SEGUNDA persona nominada en la semana 8.

Hoy martes 2 de diciembre de 2025 vivimos La Gala con El Duelo de nominación en La Granja VIP, donde los duelistas fueron Cesar Doroteo, peón elegida a través de los votos del público y Kim granjero elegido por El Capataz de la semana: El Patrón.

Sin duda, este momento de la semana es crucial para la competencia, se ponen en juego lugares dentro de la granja, se mueven estrategias y la tensión se eleva al máximo en cada equipo. En esta ocasión no fue la excepción ya que el duelo entre Cesar y Kim se vivió a lo grande.

La nominación depende únicamente del voto del público, mismo que decide con base en sus favoritos, lo cual no está determinado por la suerte sino por las acciones de cada integrante del juego y el cariño que se gane.

¿Quiénes son los nominados en la octava semana de la Granja VIP?

Hasta el momento la primera nominada de la semana es Fabiola Campomanes, quien durante su trayectoría en el reality ha demostrado sus mejores estrategias. Sin embargo, eso no la pudo salvar de estar en la posición en la que se encuentra por lo que ahora depende de votos del público para ser salvada.

El día de mañana, miércoles 03 de diciembre, sabremos el nombre completo de todos NOMINADOS, con los que se completará el cuadro de esta semana y así pasar a la siguiente parte del juego.

A pesar de esto no todo está perdido ya que el jueves 4 de diciembre hay salvación y todo puede cambiar ya que CUATRO NOMINADOS podrán ser SALVADOS y continuar en LA GRANJA VIP.

¿Cuándo se abren las votaciones de La Granja VIP ?

Cada miércoles después de La Asamblea las votaciones quedan abiertas para que el público salve a su granjero o granjera favorita. Estos votos se cierran el día domingo durante La Gala cuando nuestro conductor, Adal Ramones, lo anuncie durante el programa.