Horóscopo de Nana Calistar hoy, 11 de septiembre para cada signo; una jornada llena de importantes cambios en el amor y en el trabajo se harán presentes

Hoy, viernes 11 de septiembre los 12 signos del zodiaco presentarán importantes cambios en su jornada, anuncios que Nana Calistar deja para los usuarios, alertándolos de cambios en su trabajo y relaciones. Para que no dejes pasar la oportunidad, te detallaremos sus anuncios para el día.

Esta es la predicción de Nana Calistar para Aries el viernes 11 de septiembre

Ya deja atrás esa lamentaciones del pasado que no te suman, aprovecha las duras experiencias como aprendizaje para que pongas límites a esas personas conflictivas. Mantente atento a las nuevas oportunidades que lleguen, en especial en los signos de Leo o Géminis, resuelve los celos con tu pareja usando la comunicación. Cierra ciclos dolorosos y actúa con determinación al iniciar proyectos.

Esta es la predicción de Nana Calistar para Tauro el viernes 11 de septiembre

Establece los límites para no cargar con problemas que no te pertenecen, cuida tu salud física y evita los descuidos. Mantén la paciencia y no te desesperes, las oportunidades por las que has trabajado van a dar fruto. Reconcíliate con tu pareja, elimina el orgullo. Suelta los rencores del pasado para que no te tropieces en el mismo lugar, no compares los procesos con los demás.

Esta es la predicción de Nana Calistar para Géminis el viernes 11 de septiembre

Tendrás cansancio acumulado por ciertas responsabilidades, pero tu esfuerzo dará el fruto que esperabas. No permitas que personas traicioneras entren a tu vida, cuidado con las dudas infundadas y mantente alerta a la salud de tu familia. No sobrepienses por la noche, empieza a priorizar tu felicidad sobre la de los demás. En el amor se van a abrir nuevas oportunidades, elimina el miedo del qué dirán.

Esta es la predicción de Nana Calistar para Cáncer el viernes 11 de septiembre

Deja las desconfianzas en el pasado, sana tus heridas emocionales, en caso de abrirse podrás actuar con mayor madurez. Tendrán excelentes oportunidades en el amor, ya sea que inicies algo nuevo con alguien o se fortalezcan los planes, en especial con alguien del signos de agua. Resuelve los pleitos familiares usando el diálogo, no te dejes influenciar con amistades desleales, gestiona tu presión laboral poco a poco.

Esta es la predicción de Nana Calistar para Leo el viernes 11 de septiembre

Valórate para que no puedas mendigar amor, ya no busques explicaciones de tu pasado. Llegarán importantes noticias de tu expareja pero ya no te van a afectar, con tu pareja resuelve los problemas pero no saques rencores del pasado. Sal de la rutina para que puedas hacer nuevas amistades, recupera la confianza en proyectos laborales para que ya no tengas miedo a fallar.

Esta es la predicción de Nana Calistar para Virgo el viernes 11 de septiembre

Vas a sentir química con alguien del signo de agua si eres soltero, pero si tienes pareja vas a sentir cierto distanciamiento que se arreglará con la comunicación. Ante un evento social te vas a despejar pero debes tener cuidado con el consumo de alcohol. Una llamada o mensaje te hará el día. Arriésgate pero no analices en exceso. Ya no te culpes por errores del pasado.

Esta es la predicción de Nana Calistar para Libra el viernes 11 de septiembre

No te hagas frío con tu pareja por heridas del pasado, si eres soltero no intentes cambiar a la gente. Ya no mendigues por la atención de la gente, cuidado con lo que dices para que no lastimes con tus palabras. Busca a tus seres queridos, ya no lo hagas en ocasiones especiales. Cuida tus finanzas para no tener gastos innecesarios, en especial ante la llegada de dinero.

Esta es la predicción de Nana Calistar para Escorpio el viernes 11 de septiembre

Llegará una conexión con alguien a distancia o con un amigo, valora las acciones que hacen los demás, ya no consideres las promesas sin cumplir. No dejes que la gente opine de tu vida, ten cuidado con las personas del pasado que regresan para pedirte favores. Administra tus gastos para que puedas sobrellevar los imprevistos del futuro, se paciente ante proyectos que tienes en proceso y no te enganches con chismes.

Esta es la predicción de Nana Calistar para Sagitario el viernes 11 de septiembre

Llegan oportunidades de negocio con amigos, pierde el miedo a emprender y recupera la tranquilidad que deseas. Tus heridas del pasado se van a sanar, llegarán coqueteos atrevidos desde las redes sociales, pero ten cuidado para que no te metas a relaciones prohibidas o con comprometidos. Cuida tu salud digestiva, no reveles tus metas con los demás, aléjate de los tóxicos para que no te quiten paz.

Esta es la predicción de Nana Calistar para Capricornio el viernes 11 de septiembre

Cuidado con esos celos infundados a tu pareja, en tu soltería lleva la situación con calma, no dejes que el miedo apresure las cosas. Un viaje te permitirá despejarte, valora todo el avance que haz tenido, no juzgues las batallas de otros. Deja de culparte de tus errores, llegará una etapa de reconstrucción, en especial ante proyectos económicos o laborales.

Esta es la predicción de Nana Calistar para Acuario el viernes 11 de septiembre

En un evento social vas a conocer a alguien especial, ya sea por algún amigo en común, o con tu pareja será el gran momento para romper con la rutina. Ya no te lamentes por situaciones del pasado o por lo que no se pudo hacer. No te hagas pequeño por nadie y prepárate para la llegada de mejores oportunidades. Dinero llegará a alivianarte en tus finanzas. Comienza a ser prudente con los gastos de tu jornada para imprevistos.

Esta es la predicción de Nana Calistar para Piscis el viernes 11 de septiembre

Empieza desde cero, recuerda que no es sinónimo de perder. Aplica tu experiencia para ser más selectivo y cauteloso en las personas que entran a tu vida. Se constante en tus metas laborales para que puedas ver resultados auténticos. Revive la chispa con tu pareja, pero si eres soltero permite que personas nuevas lleguen a ti, siempre actúa con madurez. Se van a cerrar ciclos, no ruegues por afecto. Por la llegada de un buen mensaje o sorpresa, recibe la noticia con una gran actitud.