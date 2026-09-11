¡SE DERRUMBÓ! La impactante razón por la que Kevyn se quebró en llanto en La Granja VIP Segunda Temporada

En medio de un ambiente cargado de tensión y con la salvación en juego, las emociones terminaron por desbordarse durante la dinámica previa al desafío de la noche de este jueves en La Granja VIP Segunda Temporada . El protagonista de este amargo capítulo fue Kevyn Contreras "El Bicolor", quien rompió en llanto frente a sus compañeros, dejando al descubierto el desgaste mental que arrastra desde su ingreso al recinto.

Como parte de la prueba, los participantes debían depositar tierra en los contenedores de los nominados para definir quiénes obtendrían el derecho a disputar el beneficio de la Salvación.

Para sorpresa de nadie, la vasija de Rafa Mercadante es la que más ha acumulado tierra, tras convertirse en el blanco principal de las cargas negativas del grupo; sin embargo, él no fue el que se quebró emocionalmente esta noche, pues la fragilidad de Kevyn salió a flote. Ante las cámaras y la mirada desconcertada del grupo, "El Bicolor" no pudo contener el llanto.

¿Por qué lloró Kevyn Bicolor en La Granja VIP Segunda Temporada?

Al ser cuestionado sobre las razones de sus lágrimas en La Granja VIP Segunda Temporada, el comediante intentó explicarse: "No estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Soy muy llorón en mi soledad, pero aquí me he preocupado mucho por mis amigos; todos son mis amigos y la paso increíble". Con voz entrecortada, reveló la conversación íntima que sostuvo horas antes con Rafa para intentar levantarlo del bache: "Le dije ayer: aliviánate y déjate de cosas. Ponte al lado mío y buscamos la manera". Además, confesó que la carga física del encierro y la falta de su familia han comenzado a pegarle en lo anímico, aunque agradeció que su salud física ha mejorado.

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