¡QUEDÓ BLOQUEADO! Este Granjero no pudo competir en el Juego de la Salvación de La Granja VIP; ¿cuáles fueron los motivos?

El Juego de la Salvación sorprendió a todos en la segunda temporada de La Granja VIP cuando se reveló que este jueves 10 de septiembre de 2026 los Granjeros recibirían la posibilidad de bloquear a uno de sus compañeros para impedirle participar en el reto. La dinámica, obviamente, elevó la tensión en la competencia y puso a los participantes a pensar una vez más en sus alianzas y estrategias.

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¿Quién quedó bloqueado del Juego de La Salvación?

El Granjero que quedó fuera de la competencia fue Rafa Mercadante, quien no pudo participar en el juego de La Salvación este jueves luego de que sus compañeros lo bloquearan en la dinámica. Al quedar bloqueado, Rafa perdió la oportunidad de disputar directamente este beneficio.

¿Por qué bloquearon a este granjero de La Salvación?

Los Granjeros tuvieron la oportunidad de expresar el motivo por el cual elegían a su nominado. Desafortunadamente, para Rafa Mercadante las cosas pintan mal para él desde La Asamblea. Ahora que los Granjeros han tenido la oportunidad de platicar, la mayoría decidió bloquear a Rafa Mercadante.

¿Qué pasa con el granjero que fue bloqueado?

Al no poder participar en el Juego de La Salvación, Rafa Mercadante no tendrá otra más que enfrentarse a las consecuencias de esta dinámica. Dicho de otra forma, no podrá disfrutar del beneficio que da La Salvación en La Granja VIP. Después de esto, queda claro que a partir de ahora los Granjeros no solo deben preocuparse por ganar una prueba, sino también por evitar convertirse en el objetivo de sus compañeros antes de que comience.