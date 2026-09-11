Por “chismes” la Bebeshita se convence de votar en contra de Rafa Mercadante

Durante el jueves de Salvación en el que se decidirá qué granjero no tendrá oportunidad de concursar para salir de la placa de nominados, una vez más, Rafa Mercante ha sido el que más votos en contra ha recibido. Uno de ello, fue por parte de la Bebeshita quien aseguró que tomó dicha decisión por los chismes que escuchó.

Mientras tiraba la tierra, la influencer dijo que platicó con algunos de sus compañeros y escuchó acerca de varias situaciones que no le gustaron. "Me enteré de cosas que yo no sabía, me enteré de los chismes que no me parecieron".

Rafael Mercadante le explicó que él nunca habló nada sobre ella. Sin embargo, la Bebeshita lo interrumpió y le dijo que sabía que no se refería a ella sino a otros compañeros.

A pesar de que Kristal Silva quiso indagar acerca de a que se refería específicamente, Bebeshita solo dijo que había platicado con Manelyk quien le habían contado su versión sobre lo sucedido el día anterior y cuando tuvo el contexto completo decidió votar Rafa.

Tras el voto de la Bebeshita en su contra, Rafael Mercadante únicamente dijo que entendía que ya se habían formado grupo. "Creo hay grupos muy marcados de amistades y lealtades que son incrementables y no se puede hacer nada contra eso".

La Bebeshita mandó a Rafa Mercadante al granero y ahora votó en su contra

Antes fue que eligiera a Rafa Mercadante para impedir que tenga acceso a la Salvación, el día de ayer la Bebeshita ganó el reto y fue acreedora a un huevo dorado que le permitió intercambiar roles, poder que utilizó para enviar a Rafa al granero.

A partir de esta mañana Mercadante ha tenido que fungir el rol de peón que lo obliga, junto con sus otros compañeros, a levantarse más temprano que los demás, hacer el desayuno y realizar más tareas.

