Pimpi confiesa la vez que lo amenazaron por querer besar a alguien del público

Pimpinela Escarlata no solo es una leyenda en la lucha libre por sus movimientos sino por ese estilo característico que incluye besar a personas de su público. Sin embargo, con sus compañeros de la segunda temporada de La Granja VIP compartió un terrible momento en que recibió amenazas.

Explicó que cuando estaba en sus inicios, en la Arena de Laredo, entró bailando y se le ocurrió sentarse en las piernas de alguien del público, de inmediato comenzaron los gritos de: "beso, beso", pero el hombre reaccionó de manera violenta. Le contestó: “si me das el beso te parto tu madre” y la mostró que llevaba un arma.

Pimpinela aseguró que sintió que su espíritu se iba y únicamente le dijo: “solo es jugando” y se fue con alguien más en el público.

Pimpinela Escarlata comparte que ahora todos le aceptan sus besos

El momento incómodo que vivió en sus inicios quedó muy atrás. Pimpinela Escarlata dijo que ahora que es famoso los hombres ya le aceptan los besos e, incluso, se los piden.

Aseguró que las señoras se le acercan y le dicen que por favor les dé un beso a sus maridos. Añadió que cuando se presenta, el público hace fila para poder acercarse a él y tomarse fotografías con el emblemático beso.

El luchador también compartió que se ha ganado el gusto de público gracias a que siempre es auténtico y se muestra tal cual es.

Pimpinela Escarlata recuerda los difíciles inicios de su carrera

Aunque está orgulloso de su carrera y todo lo que ha conseguido, Pimpinela Escarlata se sinceró y dijo que en sus inicios sus compañeros de la lucha libre no lo aceptaban y buscaban hacerle daño, pero él nunca se dejó.

Presumió también que a sus 57 años se sube a la tercera cuerda y hace la plancha. Con eso se ha ganado el cariño y la admiración del público, aunque afirmó que todavía no se la cree.

