Así puedes votar desde tu celular este jueves 10 de septiembre en La Granja VIP ¡AHORA!

Las votaciones de este jueves 10 de septiembre ya se encuentran completamente abiertas en La Granja VIP Segunda Temporada y el destino de los Granjeros está en tus manos. Tras una agitada Asamblea el día de ayer y señalamientos directos, la tabla de nominados de esta primera semana ha quedado definida con cuatro participantes en riesgo real de abandonar el reality show: Kevyn Contreras "El Bicolor", María Karunna, Mónica Escobedo y Rafa Mercadante.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Hay vías sumamente sencillas para poder registrar tu apoyo desde el celular antes de la gala de eliminación de este domingo. Puedes hacerlo directamente aquí . Estas son otras opciones:

A través de la aplicación móvil: Descarga la app oficial de TV Azteca En Vivo en tu teléfono o tableta. Una vez dentro, busca en la pantalla principal el panel interactivo de votación dedicado a La Granja VIP.

Descarga la app oficial de en tu teléfono o tableta. Una vez dentro, busca en la pantalla principal el panel interactivo de votación dedicado a La Granja VIP. Mediante código QR en pantalla: Durante la transmisión de la gala de esta noche por la señal de Azteca UNO, escanea directamente con la cámara de tu teléfono móvil el código QR que aparece en pantalla. El enlace te redirigirá de inmediato al portal oficial de votaciones.

Administra tus 10 votos disponibles

Cada usuario cuenta con un paquete de 10 votos para distribuir de acuerdo con su propia estrategia. Tienes la total libertad de concentrar tus 10 puntos en un solo participante para asegurar su permanencia o repartirlos entre varios de los nominados que desees salvar del riesgo de expulsión.

Recuerda que los nominados que necesitan el respaldo de sus fans para salir de la zona de peligro son:

Kevyn Contreras "El Bicolor"

María Karunna

Mónica Escobedo

Rafa Mercadante

Así que si quieres hacer valer tu voto, no dudes en entrar antes de que se cierren las votaciones en La Granja VIP Segunda Temporada este jueves 10 de septiembre y apoya a tu granjero nominado favorito antes de que sea demasiado tarde.

