Horóscopo Semanal Tauro del 25 al 31 de octubre de 2020.

Domingo 25 de octubre

En este momento te enfrentarás a una promesa completamente inevitable, no dudes en hacerlo, debido a la fuerte relación existente el destino te obligará a hacerlo. Sí, el planeta Mercurio inició otra fase y pidió cumplir sus promesas.

Lunes 26 de octubre

Puedes ver que en cada paso que realizas, tus opciones son limitadas, el mejor curso de acción es el único que puedes controlar: afronta la situación con paciencia y está preparado cuando la situación cambie.

Martes 27 de octubre

Para todas las personas que no están en una relación romántica, pueden tener una aventura por una noche, mientras que para aquellas con pareja puede ir desde la comunicación amistosa y la comprensión racional hasta la relación que estimula los sentidos y el deseo sexual.

Miércoles 28 de octubre

Hoy es un día propicio para que te disculpes con aquellos que han sido lastimados por ciertas palabras que puedes pronunciar. Si deseas cambiar completamente tu vida, primero debes darte cuenta de que has cometido un error.

Jueves 29 de octubre

A veces, tendrás que limitar tus acciones activas para no entrar en conflicto con los demás o sus pensamientos, dañando así el proceso de renovación que puede ser vital para ti, el Arcángel te invita a mantenerte en contacto con el segundo, quinto y séptimo chakra.

Viernes 30 de octubre

Espera que la transiciones se desarrollen sin problemas, como si el poder del destino y la riqueza lo estuvieran arrastrando hacia abajo. ¿No sucede de la manera que quieres? Explora oportunidades para seguir adelante, hoy será un día para enfrentar el destino.

Sábado 31 de octubre

La luna está en tu signo, también conocida como la luna azul la cual está llena de emociones, aunque tu economía se ha visto muy afectada recientemente, no estarás bajo presiones financieras. Simplemente no quieres convertirte en millonario y te de por comprar lo que quieras o todo lo que no necesites.