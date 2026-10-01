Cómo usar el eyeliner stamp para alargar tu mirada después de los 50 años

El eyeliner stamp es un delineador que se destaca por ser muy sencilla de aplica, ya que tiene un sello que tiene la forma de la colita que va en los extremos del ojo. Después de los 50 años, debemos aplicarlo con mucho cuidado para que nos ayude a alargar la mirada, evitando que ciertas arrugas nos perjudique.

Para ello, prepara tu piel con contorno de ojos para que no se cuartee, aplica el sello con el ojo abierto, verificando que tenga la colita ascendente. Para no tener un trazo tan intenso, con ayuda de un pincel o sombra difumina la línea que hagas con un pincel delgado, para darle un acabado más smokey.

¿Qué color de delineador de ojos te hace parecer más joven?

Después de los 50 años, debemos de tener mucho cuidado, ya que ciertos estilos de maquillaje nos pueden perjudicar al encargarse de resaltar ciertas arrugas o endureciendo nuestra mirada. Por eso, al usar el eyeliner stamp, es fundamental escoger tonos entre el marrón oscuro o el gris oscuro, ya que te ayudaran a alargar la mirada sin que resalte tus arrugas en exceso.

Otros de los factores que debes de considerar al maquillar tus ojos, es evitar los delineados que sean muy gruesos, ya que dicha característica te puede generar un aspecto más cansado en tus ojos, además no olvides difuminar el trazo hacia arriba para que tu mirada se vea más felina.

¿Cómo aplicar el eyelines stamp con el ojo encapotado?

Hay que considerar que hay mujeres que se destacan por tener el ojo encapotado o muchos pliegues, característica que puede ser difícil de manejar, ya que si no aplicamos correctamente el eyeliner stamp puede encargarse de marcar en exceso ese aspecto. Para que lo puedas aplicar para alargar la mirada después de los 50 años debes hacer lo siguiente:

