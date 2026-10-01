Cómo usar el eyeliner plateado para destacar la mirada después de los 50

Tu mirada puede dar un cambio completamente radical si aplicas un delineador en color plateado; esto definitivamente aportará luz y profundidad a tus ojos. Si tienes más de 50 años este tono es ideal para ti ya que aporta un efecto moderno y abre los ojos visualmente.

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¿Cómo aplicar el eyeliner plateado después de los 50 años de forma correcta?

Una de las maneras en las que puedes utilizar el eyeliner plateado es en combinación con un maquillaje muy natural por lo que será importante que utilices un tono de rubor claro así como un labial de un color natural.

1.- Comienza con sombra gris fuerte: Este color lo difuminarás muy bien en la cuenca del ojo; esto para dar profundidad a la mirada

2.- Aplica sombra en tono claro: En el parpado del ojo puede añadir un color de cobra que sea claro, esto hará que el delineado resalte y no se pierda con otro tono

3.- Aplica eyeliner plata: Puedes aplicarlo en forma de gato, esto hará que tu ojo resalte mucho

4.- Aplica rímel: Una vez que hayas terminado es importante que apliques una o varias capas de rímel para que la mirada se vea más profunda

¿Qué tipo de eyeliner es preferible utilizar después de los 50 años?

Muchas mujeres se preguntan qué tipo de delineador es preferible utilizar al momento de mauqillarse, sin embargo no hay uno en especial ya que hoy en día existen diversos que se adapatan a las necesidades de cada persona; por ejemplo, en el mercado existen diversas opciones mismas que van desde lapíz hasta líquido. Cada persona encuentra el que más pueda manejar al momento de aplicarlo, incluso puedes probar más de uno para saber cuál prefieres.

¿Se puede aplicar eyeliner en la parte inferior del ojo después de los 50 años?

Claro que sí, es posible delinear los ojos en la parte inferior del ojo, incluso esto le brinda al maquillaje un detalle único y especial. Puedes hacer esto con lápiz o delineador líquido, además de esto puedes colocar un poco de sombra plata o cualquier otro tono brillante en el lagrimal del ojo, esto resaltará tu mirada por completo.