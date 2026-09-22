Esto es lo que debe hacer y no debe hacer tu signo del 22 al 27 de septiembre, según Mhoni Vidente

Comenzamos una nueva semana por lo que es el momento ideal para poder aprovechar las energías que se encuentran en constante cambio. Ante esto es que Mhoni Vidente ha realizado sus predicciones al respecto.

Caminos de la Vida | Programa 24 de septiembre 2026

La reconocida astróloga ha manifestado lo que se debe hacer y lo que no cada signo del zodiaco desde el 22 al 27 de septiembre. Estos son días que se presentan como un punto de inflexión decisivo.

¿Qué le espera a cada signo del zodiaco?

Aries

Es importante que analices todo lo que realizas en este momento y ordena tu tiempo para continuar con tu éxito. No es momento de pedir consejos se recomienda sacar desde adentro de tu intuición las respuestas así que es mejor no platicar tus ideas. En el amor te va a buscar a alguien del pasado, pero ya es momento de cerrar ese ciclo.

Tauro

Tauro tiene que cambiar su vida para bien por lo que se debe enfocar en los pensamientos positivos y ambiciosos. En el amor es momento de tener una relación más formal en tu vida y dejar a un lado eso de estar saliendo con varios a la vez. No saques ningún crédito trata de pagar todo de contado.

Géminis

No vas a tener límites para conseguir lo que deseas, pero tienes que mantenerte positivo y discreto. Se recomienda un cambio de dirección de lo que estes llevando en el trabajo es decir buscar nuevos rumbos. Ten cuidado con las envidias y mal de ojo.

Cáncer

Hay cambios radicales que te llevarán al crecimiento personal positivo. Te debes cuidar de las envidias y el mal de ojo porque tu signo es muy confiado. Es momento de formalizar tu relación y que retomes los estudios.

|Azteca UNO

Leo

Llegamos a Leo que debe proponerse ser el mejor en todo, pero debes dejar de lado el ego que solo te trae obstáculos en la vida. Son tiempos de dejar atrás ese mal amor y amistades que solo vieron interés en ti y decides ser feliz recuerda que es mejor que te quieran a querer.

Virgo

En cuanto a Virgo es el tiempo de crecer profesionalmente es decir no tener miedo a los cambios y buscar nuevas rutas de progreso. Es el momento de tomar las riendas en tu vida, trata de no hacerle tanto caso a lo que dicen de ti recuerda que tu signo atrae mucho las envidias solo tu no lo hagas más grande esa fuerza negativa.

Libra

No tengas miedo de poder adquirir un inmueble es decir un coche que es tu patrimonio y eso te hará estar más seguro. Vas a poder avanzar en tu vida, pero es importante que no platiques tus planes para que se puedan concretar. La discreción es importante.

Escorpión

Es momento de cortar con todo lo negativo que te rodea y abraza la abundancia. Ten cuidado con problemas familiares trata de no meterte en chismes y mantenerte al margen de todo. En cuestiones de trabajo vas a tener juntas de última hora para cambios de personal así trata de estar al pendiente de tu desempeño laboral.

Sagitario

Debes dejar de lado tu zona de confort por lo que tienes que arriesgarte para ganar. Son tiempos de cambios en tu forma de pensar y ser que debes dejar atrás esos rencores para que puedas disfrutar de tu vida en este momento y si estas atravesando por una crisis de pareja o un divorcio esta carta te recomienda que debes pedir un consejo antes de tomar una decisión.

Capricornio

Capri debe dejar el pasado atrás y vivir el presente, tendrán mejor trabajo por ende más ingresos económicos. Presta atención a los fraudes y malas compras siempre revisa bien todo, corta lazos del pasado con amores problemáticos.

Acuario

En cuanto a Acuario es el momento de resolver todos los problemas que tienes a tu alrededor así que no tengas pretexto saca de tu vida todo lo que no sirve. Debes silenciar tu mente antes de dormir para que puedas descansar.

Piscis

Por último, tenemos a Piscis a quien le llegará una propuesta de trabajo desde el extranjero. No tengas miedo a los nuevos retos que tu buena suerte te ayudar a lograrlos. No le digas que no a la buena suerte y no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos.