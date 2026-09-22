Natalia Alcocer TRAICIONA a Niurka en La Granja VIP y la expone como controladora: “Va a acabar mal”

La amistad entre Niurka y Natalia Alcocer pende de un hilo en La Granja VIP, pues sus diferencias son cada vez más evidentes y poco a poco han ido distanciándose. Esto porque aparentemente, "La Vikinga" no está de acuerdo con las estrategias que la cubana está siguiendo, en especial porque ha estado observando que tiene una actitud controladora con Kevyn "Bicolor" y no le parece correcto que quiera ponerlo en contra de todos.

Así se lo confesó a Azalia mientras hacían la limpieza que les tocó como parte de sus tareas diarias, un rato que aprovecharon para platicar y ponerse al corriente en todo. En ese momento, Natalia contó que Niurka es quien está aconsejando a Kevyn Contreras para que rompa las reglas e incluso no dejaría que el Mayoral hable con él para que no entre en razón.

"Ahorita el Tío Pepe le estaba dando un consejo a Kevyn, le estaba diciendo que ya le echara ganas, que le ching*ra. De que 'tú puedes, lo estás haciendo muy bien'. Y llega Niurka y le dice: 'vente, ya vente, no oigas'", dijo incrédula la actriz, que ya lleva varios días peleada con su amiga.

La amistad de Natalia Alcocer y Niurka está en un punto crítico|ESPECIAL

Azalia piensa que Kevyn "Bicolor" va a quedar mal en La Granja VIP por no poner límites

Esta no es la primera vez que Natalia Alcocer habla de Niurka con Azalia, aún sabiendo que tienen conflictos fuertes en La Granja VIP. Al respecto, "La Negra" le volvió a repetir lo que platicaron por la mañana, cuando aseveró que Kevyn "Bicolor" va a seguir provocando conflictos con todos los Granjeros simplemente por hacerle caso a las personas equivocadas.

"Por no tener carácter va a acabar mal. O sea, mal de que pues como ya le dijeron, todos se le van a ir retirando. Pero mira, cada quien juega como mejor le parece", expresó Azalia.

¡Caos y gritos! Granjeros enfrentan a Kevyn “Bicolor” por su actitud en La Granja VIP y todo se sale de control

Cabe recordar que esta molestia de Natalia se detonó desde que supo que el comediante rompió el reglamento de los Peones con toda la intención de afectar el presupuesto semanal. Y es que desde su perspectiva, su compañero está dejándose influenciar por Mónica Escobedo y Niurka, que ya están unidas para ir en contra de Manelyk en las nominaciones de La Granja VIP Segunda Temporada.