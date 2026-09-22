Qué significa que tu aloe vera se esté poniendo marrón

El aloe vera es una de las plantas más comunes y buscadas por muchas personas para tener no sólo en el jardín sino en el exterior y es que pese a que sus hojas sean puntiagudas y tengan espinas, su interior tiene una gran cantidad de propiedades que seguro desconocías. Sin embargo, puede que esta planta sea sencilla de cuidar, pero ocurre que sus hojas van adoptando un color marrón, y este el significado que explicaron los jardineros, como así también cómo evitarlo.

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Tal como lo mencionamos, el aloe vera es una de las plantas más populares de todas, pertenece a la familia de las suculentas y es muy apreciada en la medicina natural y cosmética por sus múltiples beneficios curativos y nutritivas; por lo que su gel se utiliza en cremas, protectores solares, champús, acondicionadores, entre otros. Por lo general, es una especie que no requiere de tantos cuidados, pero hay señales que nos indican que debemos prestar atención.

Entre los cuidados básicos que necesita el aloe vera para crecer en óptimas condiciones, los jardineros coinciden en que requiere de luz solar directa, de un riego moderado solo cuando la tierra está seca y un sustrato con un buen drenaje para evitar que se pudran las raíces. Pero, un gran problema es cuando las hojas se vuelven marrones y por si no sabías, esto puede ser una señal.

Por qué el aloe vera se vuelve marrón

De acuerdo a lo que explicaron los jardineros expertos, si el aloe vera comienza a adoptar un color marrón en sus hojas es porque ha estado expuesta demasiado al sol, pero también es porque ha habido un problema con el riego y con cambios bruscos de temperatura. Para eso, es que se recomienda mover esta planta unos días a la sombra.

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Por otro lado, el aloe vera da otras señales de que no se encuentra en óptimas condiciones y es que cuando sus hojas comienzan a arrugarse, nos está avisando que hay una crisis de agua y que necesita riego, por lo que es fundamental llevar adelante un riego cada vez que notes que el sustrato esté seco, caso contrario, evita encharcar.

