Los expertos en jardinería coinciden: esta es la razón por la que debes mezclar la cáscara del plátano con agua

El cuidado de las plantas es algo que debemos hacer con frecuencia para evitar que el jardín y sus flores empiecen a echarse a perder y a adoptar un color diferente; o que puede ser atacada por los plagas, hongos y por los cambios bruscos de temperatura. En este caso, lo que más se usa para el cuidado de las mismas son los fertilizantes o agroquímicos, pero no son tan buenos. Por este motivo, es que los jardineros compartieron el motivo por el motivo por el cual tienes que mezclar cáscaras de plátanos con agua.

Caminos de la Vida | Programa 24 de septiembre 2026

El plátano es una de las frutas más consumidas a nivel mundial, que es conocida por tener una gran cantidad de beneficios para la salud, y que se puede comer de diversas maneras, pero que una vez que se comen, las personas cometen el error de deshacerse de las cáscaras de esta fruta, ya que se pueden aplicar para el uso de la jardinería y el cuidado de las plantas.

Por si no lo sabías, el plátano funciona como un excelente fertilizante y acondicionador orgánico para enriquecer la tierra de jardín de manera natural, no dañará las raíces y además funcionará como protector de plagas y otros insectos. Y el principal motivo por el cual se usan en este ámbito es por el alto contenido de potasio, un nutriente que las plantas necesitan para que puedan desarrollarse correctamente.

Esta es la razón por la que debes colocar agua con plátano en las plantas

Lavar bien las cáscaras y cortarlas en varios trozos para facilitar que sus componentes entren en contacto con el agua Introducir las cáscaras de plátano en un recipiente limpio y añadir agua suficiente para cubrirlas por completo Dejar reposar por 24 horas Retirar las cáscaras y utilizar el agua resultante para regar las plantas aplicándola directamente sobre el sustrato

Para qué sirve este fertilizante natural con plátano

Este preparado de cáscaras de plátano con agua sirve para añadir un complemento de nutrientes a las plantas para su desarrollo y es por eso que los aficionados a la jardinería recurren a este remedio natural.