Por qué deberías cortar a tu novio o alejarte de la amiga envidiosa en septiembre 2025: lo dicen los astros

El mes de septiembre 2025 marca la llegada del otoño, una época que para muchos es considerada como el inicio de nuevas experiencias. A nivel personal, este lapso podría ser la oportunidad perfecta para por fin deshacerse de aquellos vínculos que ya hasta son obstáculos para que te sientas plena, como lo son relaciones infelices y amistades poco sinceras.

Desde la astrología, estos sentimientos no son casualidad, sino que se trataría de los estragos que ocasiona el número 9 en la numerología. Esto ya que se trata de una cifra que es considera como un símbolo de nuevos comienzos y la culminación de ciclos que ya dieron los aprendizajes suficientes.

Canva Los últimos días de septiembre 2025 son una oportunidad para evaluar tus relaciones de pareja

Así que suele ser común que las personas comiencen a replantearse si realmente siguen siendo felices con su pareja o se cuestionen si todavía quieren conservar ciertas amistades. Además de que el 21 de septiembre hubo un eclipse solar que coincidió con el fin de la etapa de Virgo, el cual maximizó las sensaciones de que es necesario renovar hábitos y costumbres, según el Daily Mail.

3 señales de que necesitas cerrar ciclos en septiembre 2025: ¡adiós novios tóxicos y amigas envidiosas!

Si todavía tienes dudas respecto a si estás tomando la decisión correcta al alejarte de alguna amiga o crees que podrías arrepentirte de cortar a tu novio, entonces deberías hacer una autoevaluación que despeje tus dudas. De acuerdo con lo que el sitio especializado Michael Kinght revela el panorama astrológico de septiembre 2025.

Canva Si sientes que una amistad ya no te suma en nada, quizá es momento de ponerle fin

1. No apoyan tus proyectos. Las amistades y parejas deberían ser un soporte, así que si al momento de contarles alguna idea ellos tratan de desanimarte, podría ser la señal indicada de que no deberías seguir dándoles tu energía.

2. Buscan resaltar tus defectos. Nadie es perfecto, pero quienes te quieren sinceramente priorizan tus cualidades en lugar de enfocarse en lo que te sale mal. Por lo que es mejor desprenderte de críticas constantes que solo te causan inseguridades.

3. Ya no sientes que sea recíproco. Aunque dicen que lo mejor es dar sin esperar nada a cambio, lo cierto es que con tus amigas y tu novio esto no es así, pues es igual de importante que ellos correspondan a tus actos de cariño. De modo que si notas que eres la única que propone cosas y tiene detalles, tal vez este ya no sea tu lugar y ponerle fin a estos vínculos en septiembre de 2025 ayudará a que lleguen cosas mejores.