Descúbrelo: El significado de soñar con llorar o despertar en medio de un mar de lágrimas.

Si despiertas llorando sin recordar lo que pasó en el sueño, significa que reprimes una herida o trauma con el que necesitas sanar con urgencia, así que es necesario hacer un balance de tu vida para ver qué te aflige y ponerle fin a esa situación de manera definitiva para no llorar más.

Es a través del llanto como liberamos las tensiones y frustraciones que nos afectan en la vida cotidiana, una vez que terminamos, llega la calma. Sin embargo, es diferente hacerlo de manera consciente a soñar que lloramos y más intrigante aún es despertar en un mar de lágrimas.

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Una vez que terminamos, llega la calma. Sin embargo, es diferente hacerlo de manera consciente a soñar que lloramos y más intrigante aún es despertar en un mar de lágrimas sin encontrarle sentido.

El llanto durante el sueño tiene diferentes significados y depende del contexto en el que se den éstos. A continuación te presentamos los más frecuentes:

Llorar por dolor

Cuando el llanto en los sueños es por algo que te provoca dolor, hay emociones reprimidas, miedos y tristezas. Otro significado es que tu vida sexual es pasiva y necesita un toque más candente.

Llorar de felicidad

Es señal de que debes hacerle caso a tu intuición si necesitas tomar una decisión importante. Así que pon mucha atención a tu alrededor y lo que está sucediendo en tu vida.

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Ver que alguien más está llorando

Este tipo de sueño puede significar que llegará un socio que agregará mucho a tu vida. Puede ser un nuevo amor, una pareja de trabajo o una amistad.

Soñar que un niño llora

Es una señal de buen augurio. Indica que habrá sorpresas en el camino, tanto en el amor como en la vida familiar. Podría ser que un bebé esté por llegar a la familia.