¡Conoce los Decretos para el mes de junio, comienza a agradecer!

Decretos junio 2021

1 de junio

Yo tengo todo para ser exitoso.

2 de junio

Voy de éxito en éxito y de gloria en gloria.

3 de junio

Mi camino es una serie de escalones para progresar.





4 de junio

Cada día que pasa soy mejor.

5 de junio

Soy dueño de mi vida, atraigo a mi mundo solo lo mejor.

6 de junio

Yo (tu nombre) soy capaz y decidido siempre.

7 de junio

Cada día de mi vida doy un paso firme hacia el logro de mi objetivo (piensa en lo que quieres).





8 de junio

Elijo ser en mi vida el creador y dueño de mi camino.

9 de junio

Tengo una atracción infalible hacia todo aquello que me conduzca al éxito.

10 de junio

Me amo, me acepto tal y como soy y me apruebo a mí mismo.

11 de junio

Si yo estoy bien, todos los demás están bien.





12 de junio

Nadie me puede herir, mucho menos yo.

13 de junio

Me amo, me apruebo con mis virtudes y defectos.

14 de junio

El amor que siento por mi ser es el mejor regalo que puedo darme.

15 de junio

Soy lo suficientemente fuerte como para que alguien me haga dudar de mí mismo.

16 de junio

Amo cada célula de mi cuerpo de manera incondicional.

17 de junio

La persona más importante en mi vida soy yo.

Perdono a todos los que me ofendieron y dañaron en el pasado. Me perdono a mí mismo por haberme ofendido. Me comprometo a amar y respetar a todas las personas que me rodean, tal y como son, porque es un derecho divino.

18 de junio

Soy abundante, cosas buenas vienen a mí.

19 de junio

Yo he decidido vivir en opulencia, soy ganador y nací para triunfar.

20 de junio

Reclamo la porción de riqueza que a mí corresponde.

21 de junio

El dinero viene a mí de forma abundante y copiosa, permanente y sin esfuerzo.

22 de junio

El dinero crece en mis manos como lo hacen las hojas en los árboles.

23 de junio

Todo lo que gasto se ve multiplicado porque soy fuente de riqueza.

24 de junio

Soy merecedor de tener a mi lado al amor de mi vida.

25 de junio

Estoy en proceso de atraer a mi vida a mi alma gemela.

26 de junio

Doy gracias a la vida por darme la capacidad de amar y ser amado.

27 de junio

Toda la energía del amor está en mí.

28 de junio

Me abro totalmente al amor.

29 de junio

Permito que el amor me encuentre, estoy determinado a atraerlo hacia mí.

30 de junio

Respiro amor, siento amor. El amor trae alegría y energía a mi vida.