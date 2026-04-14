Mhoni Vidente revela qué signo tiene la CARTA DEL DIABLO del 13 al 19 de abril ¿Qué significa?

En esta tercera semana de abril Mhoni Vidente ya hizo sus predicciones por medio del tarot el cuál arrojó que el signo de cáncer tiene la carta del diablo, pero recuerda que esta no es del todo mala, pero si puede traer varios cambios en la vida de quienes se rigen por este signo, así que ponte atento a todas las señales que tiene el destino para ti.

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¿Qué es la carta del diablo para el signo de cáncer en está semana?

Mhoni Vidente reveló este día que la carta del diablo es buena para el signo de cáncer; sin embargo, está sobre aviso, ya que te pone en alerta de que debes ahorrar y ganar dinero. Esta carta también te ayudará a saber si hay una o varias personas que tal vez te están poniendo el pie, así que abre bien los ojos, pues el enemigo podría estar más cerca de lo que crees.

Consejos para cáncer en la tercera semana de abril

Tu mejor día será el jueves 16 de abril, ideal para prender una vela blanca y te pongas agua bendita, además la Mhoni recomienda que le reces y te encomiendes al arcángel Miguel, conocido como el protector y defensor de la humanidad, pidiéndole que aleje de ti la brujería y malas energías que te rodean.

¡No es normal que la estés pasando mal! Si no tienes pareja, tienes mala salud o te va mal en el trabajo, no dejes que esto sea parte de tu rutina, recuerda que la naturaleza del signo cáncer es riqueza, amor y salud, por lo que probablemente te encuentras entre malas energías.

Tus números mágicos para esta semana son 12, 20 y 55, tus colores son el blanco y azul, así que aprovecha estas predicciones de Mhoni Vidente para jugar a la lotería o vestir de los colores que pueden traer abundancia a tu vida.