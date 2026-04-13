Los signos que recibirán una impactante noticia esta semana, según los horóscopos de Mhoni Vidente

Hay 3 signos del zodiaco que recibirán una impactante noticia esta semana, del lunes 13 al viernes 17 de abril, según las predicciones del horóscopo de Mhoni Vidente .

En su canal de YouTube, la famosa pitonisa cubana señaló a los Aries, Acuario y Piscis de tener diferencias claras sobre los demás signos, influenciados por la fase lunas menguante, que significa un cierre de cilos y liberación de cargas emocionales.

ARIES : hoy lunes es clave para recibir dinero y cerrar ciclos . Esto apunta a una noticia económica relevante, posiblemente inesperada. Lee tu horóscopo completo aquí.

: hoy lunes es clave para . Esto apunta a una noticia económica relevante, posiblemente inesperada. Lee ACUARIO : habrá una llegada de sorpresa económica . Es uno de los signos con mayor probabilidad de recibir la noticia en temas financieros. Lee tu horóscopo completo aquí

: habrá una llegada de . Es uno de los signos con mayor probabilidad de recibir la noticia en temas financieros. Lee PISCIS: el próximo 16 e abril será clave para recibir una buena noticia económica que le cambiará la vida. Lee tu horóscopo completo aquí

Otros signos con movimientos importantes

De acuerdo con Mhoni Vidente, estos 3 signos son los más afortunados de la semana, con bendiciones en lo económico, pero no son los únicos que podrían ser sorprendidos por la era de Aries que está por terminar el próximo 19 de abril. También Cáncer y Capricornio, que deberán tomar decisiones cruciales o avances en sus planes importantes del año 2026.

El ritual de la 'llave dorada': Cómo abrir los caminos a la abundancia antes del 16 de abril

Para potenciar la suerte económica de esta semana, si eres de los signos elegidos, puedes hacer un ritual para atraer la abundancia:

Haz el ritual de la cartera limpia.|(ESPECIAL/CANVA)

Limpia tu cartera y prepárala para recibir el dinero extra que tanto estás esperando.

y prepárala para recibir el dinero extra que tanto estás esperando. Usa ropa color verde o dorada porque atraen el dinero.

porque atraen el dinero. Cierra sin pendientes en la fase lunar y repite la frase “Suelto lo que me limita y abro mis manos a la abundancia que el universo tiene para mí" durante el cambio de luna esta semana.

Según Mhoni Vidente, este periodo posterior a las vacaciones ayuda a limpiar energías, lo que permite que fluyan nuevas oportunidades. Por eso, las noticias que lleguen durante estos días tendrán un impacto especial en el futuro de cada signo.