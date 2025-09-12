Estos son los 4 signos que tendrán buena suerte antes del equinoccio de otoño

En este 2025, el equinoccio de otoño tendrá lugar el 22 de septiembre y se marca la transición del Sol de Virgo a Libra. Por ende, durante estas semanas habrá 4 signos del zodiaco que tendrán el viento cósmico a su favor.

¡Cuidado con mercurio retrógrado! ¿Cómo hacerle frente a los efectos? Checa este ritual podrás combatirlos TV Azteca [VIDEO] Del 18 de julio al 11 de agosto, mercurio estará retrógrado sobre el signo de Leo, pero no te preocupes; con este ritual podrás hacer frente a los incómodos efectos.

Los signos afortunados serán Virgo, Piscis, Sagitario y Géminis. La energía fluirá con claridad, sincronicidades y oportunidades que parecen llegar en el momento justo.

¿Qué signos tendrán suerte antes del equinoccio de otoño?

Virgo

Para Virgo, el universo te coloca bajo los reflectores. Serás el protagonista incluso en medio de los eclipses. La recta final de tu ciclo solar trae energía positiva y señales alentadoras.

Tendrás oportunidades laborales, avances en proyectos y conversaciones decisivas podrían abrirte nuevas puertas, según comentan desde el sitio Parade.

* Las claves para manifestar estas semanas

Tu suerte se verá multiplicada cuando defines tus intenciones con precisión. Cuanto más claro seas en lo que deseas —metas profesionales, estabilidad económica o relaciones auténticas— más rápido se alineará todo a tu favor.

Piscis

Para este signo todo se centra en las relaciones. En los próximos días habrá encuentros predestinados, colaboraciones creativas y vínculos que pueden transformar tu camino.

Sin dudas es un tiempo para que puedas reconocer quién te apoya de verdad y quien comparte tu visión. Conversaciones inesperadas, invitaciones o alianzas pueden convertirse en la chispa de un nuevo comienzo.

* Manifestación

La clave está en el secreto. Cuando dejas de controlar cada detalle y fluyes con el tiempo del universo, las sincronicidades aparecen. Deja que la abundancia llegue por medio de quienes se atraviesan en tu camino.

📖 La abundancia llega a ti en el momento en que empiezas a seguir las leyes Universales de la Vida.



No es suerte. No es esfuerzo sin fin.

Es alineación con las fuerzas que rigen lo invisible.



🧵 Hilo sobre las Leyes que activan la Abundancia 👇 pic.twitter.com/ikzcUABigt — el △lquimista Fr🜍ncés (@alquimiaroja) April 22, 2025

Sagitario

Luego nos encontramos a Sagitario a quien se le despierta su lado explorador. Podrás encontrar oportunidades inesperadas de viajes, aprendizajes o proyectos creativos.

Una nueva etapa iniciará con un encuentro casual, una propuesta académica o un giro inspirador. Debes aprovechar cada chispa de entusiasmo que se cruce en tu camino.

* Clave de manifestación

Tu punto fuerte es la audacia. La suerte te favorece cuando te atreves a decir “sí” sin esperar el momento perfecto. Salir de tu zona de confort será el imán para experiencias enriquecedoras y expansivas.

Géminis

Por último tenemos a Géminis a quien le llegará la fortuna por medio del hogar, la familia y los cimientos personales. Podrás resolver asuntos familiares, tomar decisiones sobre tu espacio vital o redefinir tu concepto de hogar.

Se abrirá un nuevo capítulo que te dará estabilidad y armonía, por medio de un cambio inesperado, una conversación sincera o una nueva perspectiva.

* Tu clave de manifestación

Lo más importante para manifestar es ser honesto, expresar lo que necesitas y lo que deseas en tu entorno cercano. Así atraerás el apoyo adecuado y abrirá caminos hacia una vida equilibrada.