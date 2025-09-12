¡A propósito! ¿Qué hace un capataz de granja y por qué su labor es tan importante?

Ser el capataz de La Granja VIP podría traerle privilegios a la celebridad elegida para esta labor, pero también trae consigo muchas responsabilidades que tal vez acaben por sacar el lado animal de nuestros granjeros, ¿pero por qué este puesto es tan importante, sí existe o no?

¿Qué hace el capataz en una granja y por qué es importante?

La revista especializada en temas agrícolas y ganaderos Beef Magazine define a un capataz como una persona encargada de coordinar, supervisar y dirigir a un grupo de trabajadores en las labores que requiere una granja para su funcionamiento correcto.

La responsabilidad del capataz es enorme ya que, más allá de dar órdenes o asignar las áreas de trabajo, este empleado es capaz de hacer todos los trabajos que son asignados a sus compañeros , cuida que todas las labores se cumplan en tiempo y forma y, además, es un intermediario entre los trabajadores y el dueño de la granja.

Para Beef Magazine, el capataz de granja además de ser un experto en el cuidado del huerto y los animales también controla los recursos como semillas, fertilizantes y el uso de agua, por lo que hacer inventarios forma parte de sus responsabilidades.

En resumen la seguridad, la comunicación y el liderazgo forman parte de las características que debe tener un buen capataz, por lo que las celebridades que afronten este reto deberán asumirlo como la responsabilidad más grande, sobre todo porque aunque piensen que esto implica un mayor descanso... ¡es sólo una ilusión!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Como ves, todo apunta a que las cosas entre las 16 celebridades de La Granja VIP se pondrán color de hormiga con el paso de las semanas, sobre todo cuando llegue la hora de obedecer al capataz.

¡No te pierdas el alucinante estreno de La Granja VIP este 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO, estamos seguros de que se convertirá en tu reality favorito por todas las dinámicas que tenemos preparadas!