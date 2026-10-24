Lo que NINGÚN signo debe hacer durante la temporada de Escorpio si quiere evitar problemas

Oficialmente estamos en la temporada de Escorpio, la cual viene a impulsar el crecimiento personal y la honestidad emocional, obligándonos a hacer cambios necesarios y reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestra vida. Bajo esta línea, expertos en astrología recomiendan prestar más atención a la intuición y estar abiertos a la transformación. No obstante, también hay cosas que NO se deben hacer para evitar caer en problemas. A continuación, te compartimos 4 consejos que TODOS los signos deberían aplicar durante este período.

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4 cosas que NINGÚN signo debe hacer durante la temporada de Escorpio para evitar problemas

Dado que la temporada de Escorpio está más enfocada hacia un crecimiento personal y generar mayor conciencia en nuestras emociones, estas con cuatro cosas que debes EVITAR por completo si te quieres ahorrar problemas y conflictos, tanto con los demás como de manera interna:



Evita los celos

Dile adiós al resentimiento

No quieras controlar todo

No tomes decisiones impulsivas

Evita caer en cualquiera de estas actitudes y verás cómo tu comunicación y vínculos tomarán un nuevo rumbo. Si bien al principio puede ser difícil, especialmente el tema del rencor y los celos, recuerda que este tipo de emociones puede agotar tu energía emocional, así que tómate el tiempo de procesar y vivir mejor tus sentimientos. El no tomar decisiones impulsivas y evitar el control de todo también te servirá para hacer que las cosas fluyan de manera natural.

¿Cuánto dura la temporada de Escorpio?

La temporada de Escorpio arranca oficialmente este viernes, 23 de octubre, y termina hasta el 22 de noviembre, cuando dé inicio la temporada de Sagitario; así que trata de tener en mente estos consejos durante todo el mes.

Signos del zodiaco | Crédito: Canva

¿Qué signo del zodiaco eres, según tu fecha de nacimiento?

Si bien estos consejos aplican para todos los signos, no está demás conocer a cuál perteneces, pues el clima astrológico te puede afectar de manera diferente. De acuerdo con la astrología, conocer tu signo zodiacal sirve para reconocer ciertos rasgos de tu carácter. Los signos está determinados por el día en que naciste. A continuación, los 12 signos del zodiaco a los que puedes pertenecer, según tu fecha de nacimiento:

