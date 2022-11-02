La actriz Rebecca Jones fue hospitalizada y se encuentra en terapia intensiva en el nosocomio ABC de la Ciudad de México, así lo reveló nuestra querida Pati Chapoy en el programa Ventaneando.

La actriz fue reportada como delicada pero afortunadamente está estable, trascendió que tuvo una baja en sus defensas debido a una carga de trabajo que le produjo contraer una infección en los pulmones, por lo que tomó la decisión de internarse en el hospital para ser atendida.

¿Qué se sabe sobre Rebecca Jones?

Ventaneando se enlazó con Danna Vázquez, publirrelacionista de la actriz, quien declaró que en cuestiones de salud no se puede ahondar mucho en la información para no dar alguna información errónea.

“En la mañana recibimos la noticia de que el estado de salud de Rebecca es un estado estable, lo que reportan es que fue una deficiencia pulmonar y una infección en los pulmones derivado de una infección respiratoria que tuvo antes”, declaró Vázquez.

Te puede interesar: Rebecca Jones niega que lucha contra el cáncer de nueva cuenta.

Así mismo, la publirrelacionista declaró que el estado de salud de Rebecca Jones es delicado, pero se ha reportado como estable. También aseguró que la información no se había hecho pública porque no es algo que le guste externar a la actriz que llegó por su propio pie al hospital.

Cuando le preguntaron por qué solicitaban con tanta urgencia donadores, Danna aseguró que es un procedimiento o requisito que se sigue cuando una persona está en terapia intensiva.